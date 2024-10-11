Алсу призналась, что страдает после развода с Яном Абрамовым

Алсу рассказала подписчикам, что ее сердечная рана еще болит.

Громом среди ясного неба стал развод всенародной любимицы, певицы Алсу. Она сообщила об этом решении своим поклонникам в мае 2024 года. Все лето публика горячо обсуждала причины развода, а также личную жизнь артистки и ее семьи.

Народ пришел к выводу, что Ян Абрамов оказался неверен своей супруге. Эту догадку подтвердила и телеведущая Лера Кудрявцева, которая назвала разлучницей модель и экс-подругу рэпера Тимати Анастасию Решетову. Последняя в свою очередь публиковала фото в соцсети, на которых демонстрировала дорогие подарки от тайного поклонника и обручальное кольцо.

Позже Алсу и сама намекнула, что без девушки в этой истории не обошлось. Однако певица все это время держалась очень стойко. Поклонники даже заметили, что трагическая ситуация в семье подействовала на исполнительницу положительно. Она стала больше выходить в свет, улыбаться и общаться с прессой. Да и вплотную занялась своей карьерой. Многие в Сети, кстати, предполагали, что из-за новой песни и пиара и было подано заявление на развод.

Скоро Алсу выступит с сольным концертом, к которому тщательно готовится. Она начала появляться на частных мероприятиях, где радует гостей своими старыми хитами. Но и новые песни не за горами. Одну певица уже представила публике.

Теперь же Алсу призналась фанатам, что все-таки не так легко перенесла семейный разрыв, как это могло показаться со стороны. Она рассказала, что страдает после развода с Яном Абрамовым и только ее творчество и любовь зрителей помогает ей легче пережить боль.

"Любовь и поддержка моего зрителя помогает моим ранам зажить быстрее. Спасибо вам большое за то, что вы есть", – написала победительница "Евровидение-2000" в соцсети.