"Старший любит выводить из себя": Кожевникова рассказала о воспитании четырех сыновей

После очередного насыщенного дня Первого Международного кинофестиваля "КиноБраво" в Сочи звезды собрались, чтобы вспомнить и спеть в караоке лучшие песни из российского и зарубежного кинематографа. На вечеринке побывала и актриса Мария Кожевникова, с которой встретился корреспондент "Дни.ру".



Мария Кожевникова – многодетная мама. 19 января 2014 года она родила сына Ивана, 26 января 2015 года на свет появился сын Максим, 10 июля 2017 года родился третий сын Василий, а 25 сентября 2023 года мир увидел и сын Александр.

"Я и добрая, и строгая, и даже иногда злая мама, – призналась Кожевникова. – Особенно старший любит выводить меня из себя, поскольку лень родилась раньше, чем Ваня. Пытаюсь внушить ему, что делать уроки – его обязанность. Хотя он больше хочет играть в футбол, а я считаю, что для мальчика крайне важно образование. Девочка может выскочить удачно замуж, а мальчику надо на свои мозги рассчитывать. И со спортом может в итоге не сложиться – знаю массу таких примеров".

По словам Марии, ее первенец принял рождение братьев нормально и никакой ревности и битвы за материнскую любовь не было. А ей самой удается успешно совмещать карьеру и материнство. "Я была спортсменкой, актрисой, политиком, но быть мамой – самая трудная работа, – улыбается Мария. – Это тяжелый постоянный труд".

Она говорит, что в семье нет ее культа. "Сначала дети удивлялись, почему люди хотят со мной сфотографироваться, взять автограф, – пояснила Кожевникова. – Но я им объяснила, что работаю актрисой, что это публичная профессия. Для них это норма жизни и я не могу сказать, что они особо гордятся этим".

Никакого особого отношения нет к ним и в школе. "Там учится дети многих публичных людей и там очень строгая дисциплина, почти как в суворовском училище – за одно опоздание дается красная карточка, – пояснила Мария. – Поэтому там никому неважно, кто у тебя родители и какая у тебя фамилия. Если ты плохо учишься, то тебя выгоняют".