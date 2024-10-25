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Пятница 25 октября

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Адвокат Прилучного отреагировала на слухи о попытках актера уменьшить сумму алиментов

Адвокат Прилучного отреагировала на слухи о попытках актера уменьшить сумму алиментов
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В последние дни в СМИ активно обсуждаются слухи о Павле Прилучном. Артист якобы нашел способ уменьшить сумму алиментов на своих детей от первого брака с Агатой Муцениеце.

По информации, которая появилась в прессе, его мать и нынешняя супруга Зепюр Брутян подали иски на взыскание алиментов: первая — на свое содержание, а вторая — на годовалого сына Микаэля. Журналисты обратились за разъяснениями к адвокату Павла, чтобы прояснить ситуацию.

Специалист Оксана Даниелова опровергла эти слухи, заявив, что информация о поданных исках является абсолютно ложной. Она подчеркнула необходимость проверки фактов перед публикацией, чтобы избежать распространения недостоверной информации о ее клиенте и его семье. По словам юриста, алименты на детей от первого брака выплачиваются в полном объеме и в соответствии с установленным соглашением.

Также Оксана Даниелова прокомментировала информацию о том, что Павел якобы уклоняется от уплаты алиментов. Она заверила, что все финансовые обязательства выполняются в соответствии с договором, и имеется соответствующая документация, подтверждающая это.

Среди обсуждаемых тем оказался и иск Павла Прилучного о месте жительства его сына Тимофея. Как утверждает адвокат, данный иск был подан не из-за нежелания актера платить алименты, а в связи с уклонением матери от юридического оформления переезда сына к отцу. Даниелова отметила, что подобные действия со стороны матери могут рассматриваться как злоупотребление правом.

Кроме того, адвокат подчеркнула, что Павел Прилучный не создает препятствий для общения Агаты Муцениеце с детьми. Судебное решение о временном переезде Тимофея к матери противоречит интересам ребенка, так как он сам не желает этого. Адвокат заверила, что актер всячески способствует общению между детьми и поддерживает их связь.

В завершение Оксана Даниелова привела пример недавнего случая: когда Агата была в отпуске, Мия провела почти неделю у отца вместе с братом, что развенчивает мифы о возможной изоляции детей друг от друга. Таким образом, адвокат подчеркивает открытость и готовность Павла к сотрудничеству в вопросах общения детей с обоими родителями.

Шоу-бизнес в Telegram

25 октября 2024, 11:15
Павел Прилучный. Фото: соцсети
Peopletalk ✓ Надежный источник

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