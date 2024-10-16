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Родившая третьего ребенка Хилькевич откровенно рассказала о многодетном материнстве

Родившая третьего ребенка Хилькевич откровенно рассказала о многодетном материнстве
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Анна Хилькевич недавно стала мамой в третий раз. Теперь жизнь звезды сериала "Универ" наполнилась новыми эмоциями и впечатлениями.

У Анны родилась дочь Оливия, и сейчас она полностью сосредоточена на уходе за новорожденной. Несмотря на это, актриса с нетерпением ждет возвращения к работе, обещая своим коллегам, что вскоре они увидят ее в утреннем шоу "Утро. ТНТ" в качестве гостьи.

Анна делится своими ощущениями от многодетного материнства, подчеркивая, что с каждым новым ребенком приходит особое спокойствие. "С третьим ребенком я наконец-то ощутила тот уровень терпения и здорового пофигизма, который так необходим. Я стала меньше переживать и больше наслаждаться моментами", — заявила она.

Актриса отметила, что с первой дочкой испытывала высокую тревожность, с второй — уже меньше, а с третьей чувствует абсолютное спокойствие. "Чем больше я расслабляюсь, тем легче становится малышу. Это важный урок для каждой мамы", — добавила знаменитость. Ночные кормления проходят спокойно, и она наслаждается безмятежными моментами с малышкой.

Старшие дочери Анны, Арианна и Анна-Мария, также с радостью приняли новорожденную сестричку. "Они были в восторге, не могли отвести глаз от Оливии. Сначала немного испугались, но затем их эмоции переполняли", — вспомнила актриса. Старшие сестры не отходили от кроватки и старались помочь в уходе за малышкой.

Личная жизнь Анны тоже полна интересных моментов. Она более девяти лет счастливо замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. Несмотря на то что Артур предпочитает оставаться в тени, он всегда поддерживает свою супругу во всех начинаниях. Хилькевич признается, что в их семейной жизни были трудные моменты, но любовь и понимание помогли сохранить их союз.

Шоу-бизнес в Telegram

16 октября 2024, 14:43
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
Шоу "Утро. ТНТ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
Фото: Telegram / @aizalovesyou
Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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