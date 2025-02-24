24 февраля москвичей порадует солнечная погода без осадков

В понедельник столичный регион будет радовать жителей ясным небом и морозным воздухом.

По прогнозам, максимальная температура в Москве составит от минус 11 до минус 7 градусов, а в Подмосковье температура будет колебаться от 13 до 10 градусов мороза. Северный ветер будет дуть со скоростью 3–6 метров в секунду, создавая ощущение легкого холода.

Атмосферное давление в середине дня ожидается на уровне 757 миллиметров ртутного столба, что является нормальным показателем для этого времени года. Относительная влажность воздуха составит около 70 процентов, что также характерно для зимнего периода.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в последнюю неделю февраля москвичей ожидают сильные морозы. В ночное время 24 и 25 февраля температура в некоторых районах области может опуститься до 19–20 градусов ниже нуля. Однако днем погода будет более комфортной: солнечно и безветренно, с температурой около минус 1–3 градусов.

Последний месяц зимы порадовал жителей столицы разнообразными погодными условиями — от теплых дней до небольших морозов и снежных осадков. Татьяна Позднякова отметила, что до конца февраля в Москве следует ожидать относительно сухую погоду, что позволит горожанам наслаждаться зимними пейзажами без лишних осадков.