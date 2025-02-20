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Четверг 20 февраля

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Осадки и облачная погода ожидают москвичей 20 февраля

Осадки и облачная погода ожидают москвичей 20 февраля
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Гидрометцентр представил прогноз на четверг.

Облачно с прояснениями и слабый снег обещают жителям московского региона в четверг, 20 февраля. В некоторых местах на дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют, что дневная температура в столице будет колебаться между минус 5 и минус 7 градусами, а в Подмосковье — от минус 4 до минус 9 градусов.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью около 3–8 м/с. Давление в атмосфере стабилизируется на уровне 759 мм рт. ст.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предсказала, что в конце февраля в Москве наступит потепление. Она уточнила, что 24 февраля температура поднимется до нулевой отметки и достигнет двух градусов тепла. Тем не менее, средняя суточная температура останется ниже нуля.

Кроме того, лаборатория солнечной астрономии представила прогноз магнитных бурь на 20 февраля 2025 года. По предварительным данным, вероятность возникновения магнитной бури в этот день будет минимальной — около 7%, тогда как геомагнитная активность оценивается в 25%. Это свидетельствует о том, что большинство людей вряд ли ощутят воздействие солнечной активности на своем самочувствии.

Геомагнитный планетарный индекс также является относительно спокойным и не несет угрозы здоровью населению.

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20 февраля 2025, 08:12
Фото: mskagency.ru
Москва24✓ Надежный источник

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