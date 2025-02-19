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Облачная погода и снег: какая погода ожидается в Москве 19 февраля

Облачная погода и снег: какая погода ожидается в Москве 19 февраля
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Накроет ли столицу ледяной дождь, рассказали метеорологи.

В среду, 19 февраля, Москву ожидает облачная погода с осадками и возможной гололедицей на отдельных участках дорог. Гидрометцентр России предупреждает водителей о необходимости соблюдения скоростного режима и аккуратной езды.
Ночью температура в Москве составит -8...-10С, по области -8...-13С, ветер юго-западный, 2–7 м/с. Днем в столице ожидается -4...-6С, в области -3...-8С, ветер сменится на северо-западный и северный, 4–9 м/с. Ледяных дождей не прогнозируется, однако гололедица местами возможна.

По словам главного специалиста "Метеоновостей" Татьяны Поздняковой, пик холодов в Москве пройден. Минимальная температура минувшей ночью составила -11С в Москве (ВДНХ) и до -15,5С в Коломне. Ночь была менее морозной, чем предыдущая, подтверждая окончание периода самых сильных морозов. Ожидается оттепель в конце февраля, 24 февраля температура достигнет 0...+2С, но среднесуточная температура пока останется отрицательной, поэтому о приходе весны говорить рано.

Ранее специалист из центра "Фобос" заявил, что февраль еще проявит себя зимней погодой, выпадет много снега, покров может достичь 10 см. целом метеорологи предсказывают холодный март, где среднесуточная температура не превысит +2С, поэтому настоящего тепла ждать рано.

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19 февраля 2025, 08:33
Фото: mskagency.ru
Москва24✓ Надежный источник

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