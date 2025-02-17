К концу недели в Москву может прийти оттепель

Михаил Леус рассказал, какая погода ждет москвичей.

Этой ночью в Москве был установлен температурный рекорд. В ночь на 17 февраля на станции ВДНХ температура опустилась до отметки минус 12,7 градусов Цельсия. Об этом сообщил главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус через свой телеграм-канал. Он также добавил, что температурный минимум был зафиксирован в городе Клин – там жители пережили ночное снижение температуры до минус 17,5 градусов.

Метеоролог подчеркнул, что пик холода уже пройден, и начиная со вторника, 18 февраля, температурные значения будут постепенно расти. Однако, несмотря на это, до окончания текущей рабочей недели температура останется на уровне около 3 градусов ниже климатической нормы соответствующей этому времени года.

Следующая неделя станет морозной. Это связано с воздействием удаленных циклонов, которые будут перемещаться над северными районами Европейской части России. По мнению Михаила Леуса, такие условия вряд ли приведут к сильным или умеренным снегопадам в столице, но небольшие снежные осадки могут наблюдаться ежедневно.



Помимо этого, специалисты прогнозируют, что ближе к выходным, с 23 февраля в Москву может прийти оттепель. Температура воздуха начнет постепенно подниматься к нулевому значению. Но помимо тепла придут также и снегопады, в том числе возможно выпадение мокрого снега.