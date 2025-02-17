К концу недели в Москву может прийти оттепель

Семья Сергея Зверева пережила страшное горе Тесты Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников фото с Клаудией Шиффер Игры Сонник

Топ новостей недели

Савельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужемСавельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужем 57-летний Киркоров сделал важное заявление о дальнейшей карьере на сцене57-летний Киркоров сделал важное заявление о дальнейшей карьере на сцене Королева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невесткеКоролева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невестке Появились сенсационные данные об онкологии у актера Олега МеньшиковаПоявились сенсационные данные об онкологии у актера Олега Меньшикова

Лента новостей

Понедельник 17 февраля

08:27К концу недели в Москву может прийти оттепель 04:17Автор песни "Baby tonight" вступился за Ольгу Бузову в конфликте с Ладой Дэнс 00:46"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 00:24Анна Калашникова обесценила высшее образование 21:29ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки 18:09Продюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 14:23Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции" 12:05Оксана Самойлова показала Джигана с длинными волосами 08:33Валерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 20:17Многодетная Мария Погребняк заговорила о дочери 16:38Находящегося в отношениях Брэда Питта застали за страстными поцелуями с другой женщиной 14:31Принявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования 12:42Раскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы 09:52Екатерина Мизулина обещала раскрыть правду своих взаимоотношений с SHAMAN 06:42Прилучный набрался смелости рассказать о своем самом безумном поступке 03:27Покинувшая Россию Семенович раскрыла свое местонахождение: Ни разу там не была 00:14Нагиев сделал сенсационное заявление о романе со всемирно известной супермоделью 21:04Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля 20:07В семье стилиста Зверева случилось страшное горе 19:21В День Святого Валентина Бузова похвалилась шикарным букетом цветов 18:30Слово – за полицией: Кравец идет в суд после страшной смерти Тиммы 17:17Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве 17:05Алсу поделилась с подписчиками ироничным видео: Не везет в любви 15:03Воробьев анонсировал запрет алкомаркетов в многоквартирных домах в Подмосковье 14:19"Дала пощечину и ушла": Анита Цой откровенно рассказала об инциденте с мужем 14:11Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон 13:50Драка любовников за сердце Собчак вызвала у циничной ведущей насмешку: Проклятое место 13:12Тест: угадайте культовые советские фильмы по крылатым фразам о любви 12:27Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве" 11:55Волочкова эмоционально отреагировала на критику грядущей свадьбы 19-летней дочери 10:50У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене 09:49Дэнс резко ответила на претензии Бузовой: С памятью у меня все в порядке 08:5914 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег 08:36День всех влюбленных стал для Седоковой испытанием: Встречаю с огромной дырой в сердце 06:47Уменьшившая губы Загитова показала неожиданный результат после шквала критики 00:26Самый романтичный день в году: 5 книг ко Дню святого Валентина 19:16Заслуженная артистка РФ Галина Беляева спустя 40 лет нашла родственников 17:28В кинопарке "Москино" завершились съемки сериала "Краснов. Новые серии" 17:07Телеведущий-натуралист Баженов поддержал создание современного цирка в Москве 16:32Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила об онкологии 15:56"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание 15:36"Сплетник гордый как овца": Олег Меньшиков неожиданно отреагировал на слухи о смертельной болезни 14:53Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности 14:32Седокову поздравляют с пополнением после смерти Тиммы: Официально стала бабушкой 13:43Королева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невестке 12:53Тест: угадай советский мультфильм из нашего детства по кадру с птицей 11:44Ольга Бузова жестко ответила на выпады Лады Дэнс: Терпеть не буду 10:50Появились сенсационные данные об онкологии у актера Олега Меньшикова 09:48Стало известно о госпитализации 76-летней Поргиной из-за проблем с легкими 08:5513 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода без осадков
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

К концу недели в Москву может прийти оттепель

К концу недели в Москву может прийти оттепель
56

Михаил Леус рассказал, какая погода ждет москвичей.

Этой ночью в Москве был установлен температурный рекорд. В ночь на 17 февраля на станции ВДНХ температура опустилась до отметки минус 12,7 градусов Цельсия. Об этом сообщил главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус через свой телеграм-канал. Он также добавил, что температурный минимум был зафиксирован в городе Клин – там жители пережили ночное снижение температуры до минус 17,5 градусов.

Метеоролог подчеркнул, что пик холода уже пройден, и начиная со вторника, 18 февраля, температурные значения будут постепенно расти. Однако, несмотря на это, до окончания текущей рабочей недели температура останется на уровне около 3 градусов ниже климатической нормы соответствующей этому времени года.

Следующая неделя станет морозной. Это связано с воздействием удаленных циклонов, которые будут перемещаться над северными районами Европейской части России. По мнению Михаила Леуса, такие условия вряд ли приведут к сильным или умеренным снегопадам в столице, но небольшие снежные осадки могут наблюдаться ежедневно.

Помимо этого, специалисты прогнозируют, что ближе к выходным, с 23 февраля в Москву может прийти оттепель. Температура воздуха начнет постепенно подниматься к нулевому значению. Но помимо тепла придут также и снегопады, в том числе возможно выпадение мокрого снега.

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2025, 08:27
Фото: mskagency.ru
NEWS.RU✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля

Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля
Февраль подходит к концу. И эти последние дни зимы над провести ярко, интересно, с пользой. Выбирайте лучшие события из подборки "Дни.ру" – и наслаждайтесь! МЮЗИКЛ"МАММА МИМО! Или мюзикл пошел не так"В этом пародийном спектакле спектакле звучат 20 любимых песен — от Адель и Шер до Queen, ABBA и Maroon 5.

14 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег

14 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег
14 февраля москвичам стоит ожидать облачную погоду и небольшой снег. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в столице будет колебаться от минус 8 до минус 3 градусов. В Подмосковье температура ожидается чуть ниже — около 7 градусов мороза.

13 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода без осадков

13 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода без осадков
В четверг москвичи и гости столицы смогут насладиться благоприятными погодными условиями. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице колебаться будет в пределах минус 8 до минус 3 градусов.

12 февраля горожанам пообещали теплую и сухую погоду в Москве

12 февраля горожанам пообещали теплую и сухую погоду в Москве
Синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду в Москве 12 февраля. В этот день столичный регион будет радовать жителей ясным небом и отсутствием осадков. Максимальная температура воздуха в Москве ожидается в пределах от минус 7 до минус 2 градусов.

11 февраля жителей Москвы ожидает пасмурная погода с небольшими осадками

11 февраля жителей Москвы ожидает пасмурная погода с небольшими осадками
11 февраля москвичей ждет пасмурная погода, характерная для зимнего периода. В течение дня температура воздуха не поднимется выше минус шести градусов, а ночью она опустится до минус четырех.

Выбор читателей

15/02СбтРаскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы 16/02ВскВалерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 15/02СбтМногодетная Мария Погребняк заговорила о дочери 15/02СбтНаходящегося в отношениях Брэда Питта застали за страстными поцелуями с другой женщиной 15/02СбтЕкатерина Мизулина обещала раскрыть правду своих взаимоотношений с SHAMAN 15/02СбтПринявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования