14 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег

14 февраля москвичам стоит ожидать облачную погоду и небольшой снег. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в столице будет колебаться от минус 8 до минус 3 градусов.

В Подмосковье температура ожидается чуть ниже — около 7 градусов мороза. Западный ветер будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха достигнет около 95 процентов. Эти показатели указывают на достаточно сырую погоду, которая сделает ощущение холода более явным.

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы, о чем сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также отметил, что после текущих холодов возможно возвращение оттепели, о чем ранее говорил синоптик Александр Ильин. По его словам, в ближайшие дни температура может подняться, но не стоит ожидать значительных изменений в погодных условиях.

В субботу температура воздуха в центре европейской части России впервые в этом году опустится ниже климатической нормы. Это связано с тем, что в тылу циклона, находящегося восточнее европейской части страны, ожидается поступление холодных воздушных масс. Такие изменения в погоде могут повлиять на общее состояние атмосферы и привести к более низким температурам в регионе.