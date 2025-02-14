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Пятница 14 февраля

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14 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег

14 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег
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14 февраля москвичам стоит ожидать облачную погоду и небольшой снег. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в столице будет колебаться от минус 8 до минус 3 градусов.

В Подмосковье температура ожидается чуть ниже — около 7 градусов мороза. Западный ветер будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха достигнет около 95 процентов. Эти показатели указывают на достаточно сырую погоду, которая сделает ощущение холода более явным.

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы, о чем сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также отметил, что после текущих холодов возможно возвращение оттепели, о чем ранее говорил синоптик Александр Ильин. По его словам, в ближайшие дни температура может подняться, но не стоит ожидать значительных изменений в погодных условиях.

В субботу температура воздуха в центре европейской части России впервые в этом году опустится ниже климатической нормы. Это связано с тем, что в тылу циклона, находящегося восточнее европейской части страны, ожидается поступление холодных воздушных масс. Такие изменения в погоде могут повлиять на общее состояние атмосферы и привести к более низким температурам в регионе.

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14 февраля 2025, 08:59
Фото: Е. Самарин / mos.ru
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