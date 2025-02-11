11 февраля жителей Москвы ожидает пасмурная погода с небольшими осадками

11 февраля москвичей ждет пасмурная погода, характерная для зимнего периода.

В течение дня температура воздуха не поднимется выше минус шести градусов, а ночью она опустится до минус четырех. Ветер будет дуть с умеренной силой, достигая порывов до четырех метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 767 миллиметров ртутного столба, что является нормальным показателем для зимнего времени. Относительная влажность воздуха будет держаться на уровне около 70 процентов, что создаст ощущение легкой сырости в воздухе. Это сочетание температуры и влажности может сделать погоду более холодной, поэтому жителям рекомендуется одеваться теплее.

Во второй половине недели москвичам стоит ожидать небольшие осадки. Прогнозируется, что в столице выпадет около 1–2 сантиметров снега, который начнет идти в четверг и прекратится к пятнице. В это время снегопады переместятся на юг России, затрагивая такие города, как Воронеж, Липецк и Курск. Однако сильных снегопадов в Москве не ожидается, и общая сумма осадков за неделю не превысит трех миллиметров.

К выходным в столичном регионе установится морозная погода, что создаст условия для зимних развлечений. Москвичам стоит быть готовыми к похолоданию, которое продлится до середины следующей недели. Это связано с антициклоном, движущимся из Сибири через Южный Урал, который принесет с собой более холодные воздушные массы.