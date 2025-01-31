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Пятница 31 января

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Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом

Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом
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Закуска получается очень красивой, вкусной и полезной.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 4 шт. среднего размера
  • Яйца – 4 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Зеленый лук – небольшой пучок
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

    1. Разрежьте каждый помидор пополам поперек, чтобы получилось 8 половинок.
    2. Ложкой аккуратно удалите мякоть из середины каждой половинки, оставив стенки толщиной около 0,5 см.
      • Выложите подготовленные половинки помидоров на противень или в форму для запекания.
      • Посолите и поперчите каждую половинку изнутри.
      • Мелко порубите чеснок и зеленый лук.
      • Смешайте чеснок с оливковым маслом и слегка обжарьте на сковороде до появления аромата (около 30 секунд).
      • Добавьте половину нарезанного зеленого лука к чесночному маслу и перемешайте.
      • Равномерно распределите чесночную смесь по половинкам помидоров.
      • Разогрейте духовку до 180°C.
      • Поставьте противень с помидорами в разогретую духовку и выпекайте примерно 10 минут, пока помидоры немного не размягчатся.
      • Достаньте противень из духовки и аккуратно разбейте яйцо в каждую половинку помидора.
      • Верните противень обратно в духовку и продолжайте запекать еще 7-10 минут, пока яйца не схватятся, но желтки останутся жидкими.
      • Готовое блюдо посыпьте оставшимся зеленым луком. Подавайте горячими.

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      31 января 2025, 03:37
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