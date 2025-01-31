Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом

Закуска получается очень красивой, вкусной и полезной.
Ингредиенты:
- Помидоры – 4 шт. среднего размера
- Яйца – 4 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Зеленый лук – небольшой пучок
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Приготовление:
- Разрежьте каждый помидор пополам поперек, чтобы получилось 8 половинок.
- Ложкой аккуратно удалите мякоть из середины каждой половинки, оставив стенки толщиной около 0,5 см.
- Выложите подготовленные половинки помидоров на противень или в форму для запекания.
- Посолите и поперчите каждую половинку изнутри.
- Мелко порубите чеснок и зеленый лук.
- Смешайте чеснок с оливковым маслом и слегка обжарьте на сковороде до появления аромата (около 30 секунд).
- Добавьте половину нарезанного зеленого лука к чесночному маслу и перемешайте.
- Равномерно распределите чесночную смесь по половинкам помидоров.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Поставьте противень с помидорами в разогретую духовку и выпекайте примерно 10 минут, пока помидоры немного не размягчатся.
- Достаньте противень из духовки и аккуратно разбейте яйцо в каждую половинку помидора.
- Верните противень обратно в духовку и продолжайте запекать еще 7-10 минут, пока яйца не схватятся, но желтки останутся жидкими.
- Готовое блюдо посыпьте оставшимся зеленым луком. Подавайте горячими.