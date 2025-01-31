Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом

Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков

Любите хрустящие и сочные чебуреки, но не хотите тратить много времени на их приготовление? Этот простой рецепт поможет вам быстро создать настоящие кулинарные шедевры прямо на вашей кухне! Всего за несколько шагов вы сможете насладиться ароматными домашними чебуреками, которые ничем не уступают тем, что подают в лучших кафе. Ингредиенты:Для теста:Мука – 300 гВода – 150 млСоль – 0,5 чайной ложкиДля начинки:Фарш (любимый вид мяса) – 200 гЛук – 1 небольшая луковицаСоль, перец – по вкусуВода – 2 столовые ложкиПриготовление:Просеять муку в миску, добавить соль.