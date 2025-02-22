Ким Кардашьян публично упрекнула мать в попытке затмить ее в важный день

Мать и дочь поругались на глазах у подписчиков.

Звезда реалити-шоу и успешная предпринимательница Ким Кардашьян оказалась втянутой в публичный конфликт с собственной матерью Крис Дженнер после того, как последняя опубликовала рекламный пост в соцсетях. Пользователи сети быстро заметили эту ситуацию, сообщает Клео.ру.

Инцидент произошел тогда, когда Ким анонсировала новую совместную работу своего бренда SKIMS с Nike. Этот шаг имел большое значение для развития ее бизнеса и мог значительно улучшить репутацию компании. Однако в тот же самый день Крис Дженнер разместила фото в своем аккаунте, где позировала в спортивной форме от бренда Alo Yoga. Хотя внешне пост казался никак не связанным с инициативой дочери, выбор времени публикации оказался весьма символичным.

Кардашьян не смогла скрыть раздражения и написала эмоциональный комментарий, где упрекнула мать в попытке затмить ее успех. Ким была недовольна тем, что Крис решила сделать публикацию именно в такой важный для нее день, посчитав это поступок неуместным.

Несмотря на то, что Крис Дженнер всегда являлась активным менеджером и поддержкой своих детей, помогая продвигать их проекты, на этот раз она воздержалась от комментариев на высказывание Ким. Некоторые считают, что весь инцидент мог стать частью продуманного маркетингового хода.

Примечательно, что новая коллекция Kim x NikeSKIMS включает не только корректирующее нижнее белье, но также одежду, обувь и аксессуары для спорта, что должно привлечь новых клиентов. В свою очередь, Nike стремится укрепить позиции на рынке США, где сейчас популярны такие бренды, как Hoka и New Balance.

