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Пятница 21 февраля

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Дмитрий Певцов возвращается в "Ленком"

Дмитрий Певцов возвращается в "Ленком"
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Дмитрий Певцов играл на сцене театра "Ленком Марка Захарова" в течение 33 лет.

Дмитрий Певцов возвращается в "Ленком". 61-летний актер сообщил о переменах в своей карьере в своем Телеграм-канале. Он поделился радостной новостью и поблагодарил нового художественного руководителя Владимира Панкова за оказанное доверие. Также актер добавил, что начнет работу со спектакля "Юнона и Авось, а потом станет участвовать в новых работах худрука.

Напомним, что Дмитрий Певцов покинул театр в 2021 году. Причиной стала активная политическая карьера, ведь актер является депутатом Государственной Думы. Теперь Панков решил вернуть Певцова в труппу.

Конфликт между Певцовым и театром разгорелся в январе. Марк Варшавер негативно воспринял высказывания актера в его адрес. Сначала он убрал портрет Дмитрия из фойе, а потом запретил ему выступать в спектаклях. После этого Певцов объявил о завершении работы в театре. "На сцену "Ленкома" я уже не выйду", — заявил тогда актер. Позже Певцов записал эмоциональное обращение, где подчеркнул, что хочет раскрыть страшную ложь. Актер играл на сцене "Ленкома" в течение 33 лет.

22 января Департамент культуры Москвы освободил Варшавера от обязанностей директора "Ленкома". Владимир Панков занял пост художественного руководителя, а Варшавер стал президентом театра.

Шоу-бизнес в Telegram

21 февраля 2025, 11:37
Дмитрий Певцов. Фото: Youtube / @BelarusOneTV
Телеграм-канал @Pevtsov_Moscow✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Грустный Певцов отметился на сцене с чучелом

Дмитрий Певцов воплотил на сцене Платона Николаевича в спектакле "День опричника" по произведениям Владимира Сорокина.
Режиссер постановки Марк Захаров.
Леонид Броневой блистательно исполнил роль князя Собакина.
В спектакле приняли участие Виктор Раков (Комяга) и Татьяна Кравченко (Прасковья Мамонтовна).
Александра Захарова воплотила образ Куницыной.
Государыня Арина Абрамовна в исполнении актрисы Анастасии Марчук.
В спектакле сыграл и Антон Шагин.
Владимир Юматов сыграл Бутурлина.
Священнослужителя Демьяна Златоустовича сыграл Иван Агапов.
Согласно роли, Певцов был весьма серьезен и даже угрюм.

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