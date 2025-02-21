Дмитрий Певцов играл на сцене театра "Ленком Марка Захарова" в течение 33 лет.

Дмитрий Певцов возвращается в "Ленком". 61-летний актер сообщил о переменах в своей карьере в своем Телеграм-канале. Он поделился радостной новостью и поблагодарил нового художественного руководителя Владимира Панкова за оказанное доверие. Также актер добавил, что начнет работу со спектакля "Юнона и Авось, а потом станет участвовать в новых работах худрука.

Напомним, что Дмитрий Певцов покинул театр в 2021 году. Причиной стала активная политическая карьера, ведь актер является депутатом Государственной Думы. Теперь Панков решил вернуть Певцова в труппу.

Конфликт между Певцовым и театром разгорелся в январе. Марк Варшавер негативно воспринял высказывания актера в его адрес. Сначала он убрал портрет Дмитрия из фойе, а потом запретил ему выступать в спектаклях. После этого Певцов объявил о завершении работы в театре. "На сцену "Ленкома" я уже не выйду", — заявил тогда актер. Позже Певцов записал эмоциональное обращение, где подчеркнул, что хочет раскрыть страшную ложь. Актер играл на сцене "Ленкома" в течение 33 лет.

22 января Департамент культуры Москвы освободил Варшавера от обязанностей директора "Ленкома". Владимир Панков занял пост художественного руководителя, а Варшавер стал президентом театра.