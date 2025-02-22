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Суббота 22 февраля

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Дочь Бена Аффлека прервала общение с Дженнифер Лопес

Дочь Бена Аффлека прервала общение с Дженнифер Лопес
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Вайолет приняла самостоятельное решение.

Дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека, Вайолет, прекратила общение со своей бывшей мачехой. Еще совсем недавно она была близка с Дженнифер Лопес и проводила с ней много времени. Но теперь, видимо, ситуация изменилась.

По информации близкого к семье источника, Вайолет почувствовала себя использованной в бракоразводной ситуации между отцом и Джей Ло. В преддверии развода было странно видеть, насколько активно девушка поддерживала отношения с мачехой. Она даже носила ее одежду. Это вызывало беспокойство среди членов семьи. Кроме того, родных насторожил неожиданный визит сестры Лопес, Линды, к Вайолет в колледж. Тем не менее, Дженнифер Гарнер позволила дочери самой решать, стоит ли продолжать общение с мачехой.

Однако со временем Вайолет сама поняла мотивы звезды и предпочла прекратить контакт с Джей Ло, выбрав сторону своего отца. Как отмечает инсайдер, девочка поняла, насколько тяжело переживает развод Бен Аффлек и как ему неприятен факт близости родного человека с бывшей женой. Вайолет оказалась достаточно мудрой и осталась верна отцу. Поэтому вряд ли ее можно будет снова увидеть вместе с Джей Ло на публике, резюмировал источник. Теперь у Вайолет совсем другой круг общения, сообщают журналисты.

Шоу-бизнес в Telegram

22 февраля 2025, 06:13
Бен Аффлек. Фото: Youtube / @GQRussia
MailOnline• Требует проверки

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