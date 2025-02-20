Вид Королевой спровоцировал Стоянова на сокрушительную критику в эфире шоу

Юрий Стоянов, известный своей прямолинейностью и строгими оценками, раскритиковал образы известных артистов Михаила Шуфутинского и Наташи Королевой. Это произошло на съемках выпуска популярного шоу "Один в один".

Стоянов, который прослыл одним из самых жестких членов жюри, не оставил без внимания выступления исполнителей. На сцене в образе Шуфутинского появился певец Жан Милимеров.

Стоянов, оценив его выступление всего в один балл, отметил, что артист не смог передать истинную суть оригинала.

"Это было больше похоже на пародию, чем на перевоплощение", — подчеркнул юморист.

Он добавил, что хотя Жан иногда делает удивительные вещи, в этот раз его номер не произвел должного впечатления. Стоянов также отметил, что вместо того, чтобы создать атмосферу настоящего шоу, артист сосредоточился на желании рассмешить зрителей, что искажает суть задания.

Не обошел критикой и Валерию Ланскую, которая исполнила номер в образе Наташи Королевой. Ее выступление спровоцировало Стоянова выставить самую низкую оценку — всего один балл.

"Я говорю это с любовью, но это не лучший твой номер!" — заявил он.

Несмотря на критику, сама Наташа Королева осталась довольна выступлением Валерии и похвалила ее за старания. Она отметила, что получила удовольствие от номера и "кайфанула" от увиденного.