Находящийся за решеткой Михаил Ефремов подал "секретное" ходатайство об УДО

Михаил Ефремов уже отбыл больше половины срока.

Михаил Ефремов обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении, подав его в закрытом порядке, сообщают СМИ. Как утверждается в сообщении, "секретное" прошение будет рассмотрено в течение ближайших двух недель.

По сведениям собеседника канала, актер обосновал свою просьбу состоянием здоровья, регулярной работой (шьет форму для заключенных и выполняет производственные планы) и искренним раскаянием. Источник также сообщил, что Ефремов активно участвует в церковных таинствах на территории колонии, включая причастие и исповедь. Помимо этого, актер занимается организацией культурной жизни среди заключенных, способствуя развитию интереса к искусству, демонстрируя готовность начать новую жизнь после освобождения.

Летом 2020 года Ефремов стал участником ДТП, в результате которого погиб водитель другого автомобиля — Сергей Захаров. Эксперты подтвердили, что в момент происшествия актер был пьян.

На одном из судебных заседаний Ефремов признал свою вину. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, однако позже срок сократили до семи лет и шести месяцев ввиду выплаты компенсации пострадавшей стороне. В прошлом году адвокат Юрия Падалка заявлял, что собирается подать документы на УДО, учитывая здоровье клиента.

