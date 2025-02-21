"Видел победителей и покруче": Миронов остался равнодушным к шумихе вокруг премии "Оскар"

Актер театра и кино, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов поделился своими мыслями о современном зрителе, его вкусах и отношении к "Оскару".

На XVIII Зимнем фестивале искусств в Сочи артист представил спектакль-концерт "Видный миру смех и неведомые ему слезы", основанный на поэме Николая Гоголя "Мертвые души", приуроченный к 90-летию композитора Альфреда Шнитке. В рамках этого события корреспондент женского журнала Клео.ру встретился с Мироновым за кулисами.

Евгений Витальевич признался, что когда он впервые взялся за Гоголя, его охватили сомнения.

"Я помню, как Марина Брусникина показала мне текст, и я подумал: 'Боже мой! Зритель уснет!'" — признался он.

Однако результат превзошел ожидания: спектакль оказался насыщенным тонким юмором, который зрители восприняли с интересом. Музыка Шнитке добавила уникальности, сочетая в себе элементы хулиганства и глубины, что позволило создать новый взгляд на классический текст.

"Гоголь написал 'Мертвые души' 190 лет назад, и мы все еще остаемся теми же", — подчеркнул актер.

Современный зритель, по мнению Миронова, может не всегда понимать Гоголя в традиционном формате. Вместе с композитором Юрием Башметом он разработал синтетический формат, который объединяет музыку, текст и видеоконтент.

"Это не просто спектакль или концерт, а нечто новое, что привлекает внимание зрителей", — заявил Миронов.

Актер также вспомнил случай, когда во время спектакля "Горбачев" он сделал замечание зрителям о шуме мобильных телефонов. Теперь, по его словам, проблема решается с помощью качественных постановок, которые отвлекают людей от гаджетов.

"Я надеюсь, что у нас практически нет таких проблем. Но если кто-то все же достает телефон, мы используем лазерные указки, чтобы напомнить о тишине", — поделился мнением артист.

Помимо театральной деятельности, Евгений Миронов активно снимается в кино. В феврале в прокат выходит фильм Александра Котта "Северный полюс", где он играет инженера-акустика. "Это блокбастер с большим бюджетом, а такие фильмы сейчас редкость", — отметил Евгений. Сюжет основан на документальных фактах и проводит параллели с историей времен Хрущева, когда мир стоял на грани войны. Подготовка к роли потребовала от него поездок в Петербург для изучения акустики.

Что касается "Оскара", то Миронов признался, что когда-то задумывался об этой награде. Он искренне радуется успехам своих коллег, в частности, за Юру Борисова, номинированного на "Оскар" за фильм "Анора". Тем не менее, сам актер не считает эту картину шедевром. "Это качественное кино, но для меня это не 'Золотая пальмовая ветвь'. Я видел победителей и покруче", — заключил он.