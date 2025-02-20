Бузова решилась на желанную процедуру: Сейчас отек спадет немного

Ольга Бузова известна своим ярким стилем и смелыми экспериментами со внешностью.

На протяжении долгого времени певица мечтала сделать пирсинг и, наконец, решилась на этот шаг. Недавно Бузова показала подписчикам своего телеграм-канала новое украшение в ухе.

"Только посмотрите, как красиво! Вообще не понимаю, как я раньше ходила без этой сережки! Как блестит! Сейчас еще отек спадет немного", — описала свои эмоции Ольга.

Певица также рассказала о своих страхах перед процедурой. Оказавшись на приеме у специалиста, она призналась, что очень боялась боли.

"Если бы вы знали, как бьется мое сердце. Я жуткая трусиха, но я всегда делаю то, что хочу", — отметила она.

Напомним, что ранее исполнительница хита "Мало половин" оказалась в центре скандала из-за прав на песню "Baby Tonight". Лада Дэнс обвинила Бузову в том, что та создала ремейк без разрешения. Ольга утверждает, что эти обвинения ложные и направлены на ее дискредитацию.

Певица публично выразила возмущения действиями Дэнс. Бузова искренне считает, что оппонентка пытается использовать ее имя для собственного пиара.

Некоторые публичные деятели сошлись во мнении, что данный конфликт может быть частью заранее спланированной игры. Всем хорошо знакомы случаи, когда звезды устраивали показательные разборки для привлечения внимания к своей персоне.