Психолог объяснила однозначный выбор сына Муцениеце жить с Прилучным

Судебные разбирательства Агаты Муцениеце и Павла Прилучного привлекли много внимания прессы и общественности. Бывшие супруги пытались решить, с кем будет жить их сын.

Психолог Ия Ким поделилась своим мнением о том, почему 12-летний Тимофей в итоге предпочел остаться с отцом. Эксперт отметила, что мальчик выбрал ту обстановку, где чувствует себя принятым и защищенным.

Агата и Павел развелись в 2020 году, и с тех пор их жизнь кардинально изменилась. У артистов есть двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. В октябре 2024 года актриса сообщила, что Тимофей не был дома с августа и живет с отцом, отказываясь возвращаться к матери. Ким подчеркнула, что такое поведение может быть связано с эмоциональным состоянием ребенка.

"Судебное решение о том, что Тимофей должен жить с матерью, не обязательно влияет на его психику. Он выбирает то место, где ему комфортно", — заявила психолог.

По ее словам, причины нежелания мальчика общаться с матерью могут быть сложными и многогранными. Необходимо учитывать, что отсутствие информации о том, как он чувствовал себя с мамой и как складывались его отношения с отцом до этого момента, затрудняет понимание ситуации.

Ким добавила, что в будущем Тимофей может изменить свое мнение и начать стремиться к общению с матерью. Однако на данный момент он находится в окружении, которое воспринимает его таким, какой он есть, и удовлетворяет его основные эмоциональные потребности. "Сейчас он тянется к отцу, видит в нем своего кумира", — отметила психолог.