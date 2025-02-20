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Четверг 20 февраля

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Психолог объяснила однозначный выбор сына Муцениеце жить с Прилучным

Психолог объяснила однозначный выбор сына Муцениеце жить с Прилучным
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Судебные разбирательства Агаты Муцениеце и Павла Прилучного привлекли много внимания прессы и общественности. Бывшие супруги пытались решить, с кем будет жить их сын.

Психолог Ия Ким поделилась своим мнением о том, почему 12-летний Тимофей в итоге предпочел остаться с отцом. Эксперт отметила, что мальчик выбрал ту обстановку, где чувствует себя принятым и защищенным.

Агата и Павел развелись в 2020 году, и с тех пор их жизнь кардинально изменилась. У артистов есть двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. В октябре 2024 года актриса сообщила, что Тимофей не был дома с августа и живет с отцом, отказываясь возвращаться к матери. Ким подчеркнула, что такое поведение может быть связано с эмоциональным состоянием ребенка.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

"Судебное решение о том, что Тимофей должен жить с матерью, не обязательно влияет на его психику. Он выбирает то место, где ему комфортно", — заявила психолог.

По ее словам, причины нежелания мальчика общаться с матерью могут быть сложными и многогранными. Необходимо учитывать, что отсутствие информации о том, как он чувствовал себя с мамой и как складывались его отношения с отцом до этого момента, затрудняет понимание ситуации.

Ким добавила, что в будущем Тимофей может изменить свое мнение и начать стремиться к общению с матерью. Однако на данный момент он находится в окружении, которое воспринимает его таким, какой он есть, и удовлетворяет его основные эмоциональные потребности. "Сейчас он тянется к отцу, видит в нем своего кумира", — отметила психолог.

Шоу-бизнес в Telegram

20 февраля 2025, 21:19
Агата Муцениеце. Кадр: YouTube-канал "Сама Меньшова"
Телеграм-канал "Звездач"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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