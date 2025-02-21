Николаев и Проскурякова принимают поздравления в связи с важным событием

Юлия Проскурякова призналась в любви к своему мужу Игорю Николаеву в важный для пары день.

Исполнительница поделилась радостной новостью о годовщине знакомства, которое произошло 21 февраля. Этот день стал важной вехой в судьбах двух популярных артистов.

В своем трогательном послании, опубликованном в социальных сетях, Проскурякова написала трогательные слова.

"19 лет со дня нашего знакомства!", — эмоционально сообщила она.

Артистка сопроводила текст семейным фото, на котором они с Николаевым выглядят счастливыми и влюбленными. На снимке Юлия позирует в элегантном платье с открытыми плечами, а Игорь — в стильном черном костюме. Пользователи Сети не остались в стороне и поздравили звездную чету с этим важным событием.

Стоит отметить, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. За это время они успели построить крепкую семью и воспитать дочь Веронику, которая уже проявляет интерес к музыке. Как рассказала Юлия, их дочь учится не только в музыкальной школе при консерватории, но и в обычной образовательной школе. "Она с большим рвением ходит в общеобразовательную школу, чем в музыкальную", — говорила гордая мама.

Кроме Вероники, у Игоря есть взрослая дочь от первого брака, которая живет в США. Несмотря на расстояние, Николаев старается поддерживать связь с обеими дочерьми.