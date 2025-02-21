Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии

Иосиф Пригожин поделился новыми подробностями о завершении музыкальной карьеры своей супруги.

Известный продюсер официально подтвердил, что Валерия действительно планирует выпустить свой последний альбом под названием "Исцелю". Это заявление вызвало широкий резонанс среди поклонников артистки и музыкальных критиков.

По словам Пригожина, этот альбом станет завершающим в дискографии Валерии. Сама певица намерена уйти со сцены в течение ближайших трех лет. Однако, несмотря на такие серьезные намерения, продюсер отметил, что это не означает полного прощания с музыкой. Он подчеркнул, что Валерия может продолжать выступать совместно с другими артистами, радуя своих фанатов новыми коллаборациями.

Пригожин также рассказал о том, что желание завершить карьеру возникло у его жены в период пандемии. Тем не менее, благодаря сотрудничеству с талантливыми композиторами, у певицы появился новый творческий импульс. По словам Иосифа, результатом этого сотрудничества стал удивительный альбом, который превзошел все ожидания.

Несмотря на слухи о завершении карьеры, многие поклонники воспринимают эти новости как часть маркетинговой стратегии перед выходом нового альбома. В музыкальной индустрии подобные ходы нередко используются для привлечения внимания к артистам и их работам. Насколько искренне желание Валерии прервать карьеру — покажет время.