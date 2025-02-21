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Пятница 21 февраля

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Собравшуюся судиться с Дональдом Трампом Меган Маркл уличили в плагиате

Собравшуюся судиться с Дональдом Трампом Меган Маркл уличили в плагиате
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Меган Маркл отказывается комментировать ситуацию.

Основатель бренда, дизайнер одежды Марк Колски выразил свое недовольство в адрес Меган Маркл после того, как она запустила новый бизнес. Супруга принца Гарри использовала название As Ever, которое уже было зарегистрировано ранее.
Колски акцентировал внимание на том, что он не намерен менять название своей торговой марки и делать какие-либо уступки.

Помимо конфликта с основателем бренда, Меган также оказалась втянутой в судебный иск с историей другого плагиата. Мэр испанского города Порререс обвиняет актрису в заимствовании городского герба для логотипа своего бизнеса, внеся лишь незначительные изменения. В результате, ей придется пересмотреть как название бренда, так и сам логотип, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации. На данный момент Меган Маркл воздержалась от комментариев относительно сложившейся ситуации.

Стоит напомнить, что ранее герцогиня Сассекская и ее супруг, принц Гарри, рассматривали возможность подачи судебного иска против экс-президента США Дональда Трампа. Подробности данного инцидента можно найти в соответствующих публикациях.

Также важно упомянуть, что в последнее время в сети появились редкие кадры, запечатлевшие Меган Маркл вместе с ее трехлетней дочерью Лилибет.

Шоу-бизнес в Telegram

21 февраля 2025, 06:13
Меган Маркл. Фото: Youtube / @centralnoetelevidenie
MailOnline• Требует проверки

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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