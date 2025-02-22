Решетова пережила жуткую травлю из-за своей особенности: Оставило след на моей психике

Анастасия Решетова поделилась личной историей о том, как ее физическая особенность стала причиной насмешек в школьные годы.

В недавнем посте на своем телеграм-канале 29-летняя модель рассказала о том, что ее высокий рост вызывал негативную реакцию одноклассников. Она отметила, что в детстве это обстоятельство серьезно влияло на ее самооценку и уверенность в себе.

"Я всегда была выше своих сверстников, и это привлекало внимание, но не в том смысле, в каком хотелось бы. Дразнили, подшучивали, и это оставило след на моей психике", — призналась Анастасия.

В результате постоянных насмешек девушка начала сутулиться, пытаясь скрыть свою высоту.

"Я горбилась, чтобы выглядеть меньше, и это создало у меня комплекс по поводу внешности", — добавила она.

С возрастом Решетова поняла, что ее рост — это не недостаток, а достоинство. Она начала заниматься стретчингом и другими упражнениями, направленными на улучшение осанки. "Я стала работать над собой и своей самооценкой. Теперь я с гордостью ношу туфли на каблуках и не боюсь своего роста в 180 сантиметров", — отметила модель.

Анастасия также подчеркнула важность принятия себя и своих особенностей. Она призвала подписчиков не обращать внимания на мнения окружающих и научиться любить себя такими, какие они есть. "Каждый из нас уникален, и в этом наша сила", — заключила она.