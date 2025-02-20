Возлюбленный Муцениеце заменил ее дочери отца

Петр Дранга много времени проводит с Мией.

О романе между Агатой Муцениеце и Петром Дрангой публика услышала лишь в ноябре, тогда пара стала появляться вместе на светских мероприятиях. Их совместные выходы на красную дорожку сопровождались нежными объятиями Петра — он обнимал Агату за талию или плечи. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, они активно создавали образ влюбленной пары.

Со временем стало ясно, что Петр также завоевал симпатию 8-летней дочери Агаты, Мии. Музыкант уделяет девочке много внимания, фактически став для нее своего рода заменой отца. Муцениеце даже поделилась в социальных сетях видео, где Петр учит Мию игре в боулинг. Музыкант объяснил ребенку основные правила игры и поделился секретами успешного броска. Девочка была в восторге от занятия, и вся троица выглядела как дружная семья.

Подписчики оценили теплые взаимоотношения Мии с новым спутником актрисы: "Девочке явно не хватает такой заботы, особенно учитывая, что отец больше сосредоточен на сыне", "Здорово, когда мужчина берет на себя ответственность за детей своей партнерши", "Петр отлично справился, сумев построить хорошие отношения с Мией". Новый год Агата и Петр также провели вместе: Дранга представил свою подругу родителям, а Муцениеце взяла с собой на праздник дочь. В социальных сетях актриса поделилась фото страстного поцелуя с Петром в новогоднюю ночь.

Однако, несмотря на новые отношения, Агата продолжает пытаться наладить связь с сыном Тимофеем, который проживает с отцом и категорически против переезда к матери, несмотря на решение суда. С августа сын практически не живет с матерью, и она чувствует бессилие перед сложившейся ситуацией. Недавняя случайная встреча с ним в магазине принесла актрисе лишь разочарование — Тимофей сказал ей несколько неприятных слов, что сильно огорчило Агату.

