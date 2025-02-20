С детьми Хилькевич во время долгожданного отпуска случилось ужасное

Анна Хилькевич поделилась своими впечатлениями об отпуске в Эмиратах. Отдых, как призналась актриса, оказался далеко не таким расслабляющим, как она ожидала.

Вместе с мужем Артуром Мартиросяном и тремя дочками звезда отправилась в Абу-Даби, надеясь на долгожданный отдых после рождения младшей дочери Оливии. Однако планы семьи были разрушены из-за болезни детей.

С самого начала поездки старшие дочки Хилькевич начали жаловаться на недомогание. В самолете у них поднялась температура, и вскоре появились симптомы, которые заставили Анну сильно волноваться. На пятый день отпуска звезда сообщила своим подписчикам в телеграм-канале, что младшая дочь также подхватила вирус и теперь вся ответственность легла на ее плечи. Это стало ужасным ударом для всех членов семьи актрисы, поскольку все планировали провести отпуск совсем не так.

"Всем привет! Шел пятый день нашего отпуска, после которого нужен еще один отпуск. У нас заболели все, Оливия в том числе. Дочери сидят в номере, а я бегаю, решаю всякие вопросы: померить температуру, заказать лекарство", — написала актриса.

Ситуация стала настоящим испытанием для Анны, которая только недавно стала мамой в третий раз. Хилькевич отметила, что вместо того, чтобы наслаждаться солнцем и морем, ей приходится заниматься заботами о здоровье детей.