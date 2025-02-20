Стремительные действия дочери вызвали сильные эмоции у Жукова: Иногда я в шоке

Сергей Жуков откровенно высказался о карьере своей 16-летней дочери Ники.

В интервью на YouTube-канале Никиты Ефремова фронтмен группы "Руки вверх!" поделился своими впечатлениями от успехов дочери в актерском мире. Жуков отметил, что его старшая наследница уже успела добиться значительных результатов в своей профессии.

Ника дебютировала в комедии "Артек. Большое путешествие" в 2022 году, а затем сыграла главную роль в сериале "Плакса". Отец гордится достижениями наследницы и ценит то, как она справляется с насыщенным графиком.

"Иногда я в шоке", — откровенно признался Сергей.

Певец добавил, что Ника заработала внушительную сумму на своем последнем проекте. По словам артиста, многие подростки даже не могли бы мечтать о таких доходах в столь юном возрасте. Однако, несмотря на финансовый успех, Ника не спешит тратить деньги на личные нужды и не проявляет потребительского отношения к жизни.

Стоит отметить, что Вероника также интересуется работой за кадром. Она стремится изучать новое и развиваться в разных направлениях. Девушка не раз упоминала о желании попробовать себя в роли режиссера. "Есть разные проекты. Мы растем сейчас точно в кино и продвигаемся. Я вообще иду учиться на режиссера. Так что посмотрим", — делилась она своими планами ранее.