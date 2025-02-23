Срочная операция: Самойлова оказалась в больнице из-за внезапного инцидента

Оксана Самойлова поделилась тревожной новостью о состоянии здоровья своей матери.

Сообщается, что женщине потребовалась срочная операция. Подробности ситуации остаются в тайне, однако сама Оксана выразила свою обеспокоенность и надежду на скорейшее выздоровление.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад семья Самойловой радостно отмечала день рождения ее сына Давида, которому исполнилось пять лет. Празднование прошло в теплой атмосфере, где близкие и друзья собрались вместе, чтобы поздравить маленького именинника. Интересно, что торт для этого события обошелся во внушительную сумму — около 200 тысяч рублей.

Однако уже 20 февраля Оксана с детьми отправилась в клинику, чтобы поддержать свою мать в этот непростой момент. Блогер не скрывала своих эмоций и переживаний, отмечая, что вся семья пришла для моральной поддержки.

"Мы приехали всей толпой бабу поддержать. Баба наша что-то развалилась, поломалась", — сообщила она в соцсетях.

Примечательно, что в это время рэпер Джиган был замечен на премьере фильма "Северный полюс". Его появление на мероприятии в одиночку вызвало вопросы у поклонников и СМИ. Многие стали догадываться о причинах его отсутствия рядом с семьей в такой важный момент.