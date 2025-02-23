Орлова резко ответила на обвинения в безответственном материнстве

Ольга Орлова в очередной раз подверглась жесткой критике. Подписчики обвинили ее в том, что она не заботится о своей дочери Ане.

Артистка активно делится моментами из жизни на своих страницах в социальных сетях. Орлова не раз публиковала видео, где ее дочкой занимается няня.

Это вызвало волну критики со стороны пользователей, которые решили, что Ольга полностью делегировала родительские обязанности.

Орлова решила ответить недоброжелателям. "Для особо волнующихся отвечаю — когда я кормлю Аню, я ее не снимаю. Снять ее на телефон я могу только тогда, когда ею занимается кто-то другой", — написала она.

Ольга не скрывает, что внимательно следит за комментариями и намеками в адрес своей материнской роли. "Сегодня прямо день недовольных питанием Анютки. Чувствую, так и до прихода социальной опеки недалеко", — с иронией отметила она, указывая на абсурдность некоторых обвинений.

Ранее в своем блоге Орлова делилась режимом трехлетней Ани. Певица рассказала о том, что девочка ложится спать в одно и то же время каждый день. Такой подход к воспитанию вызвал у некоторых подписчиков негативные реакции и критику. Многие пользователи начали задаваться вопросом о том, насколько данный метод правильный.