Тяжелобольной Николаев высказался о состоянии здоровья

Народный артист РФ пока не готов отказаться от вредных привычек.

Юрий Николаев, известный телеведущий, которому сейчас 76 лет, поделился информацией о своем состоянии здоровья после того, как дважды попал в больницу за последние шесть месяцев. Заслуженный деятель искусств России отметил, что уже успел восстановиться после госпитализации в январе.

Ранее тяжелобольной Николаев сообщил, что чувствует себя значительно лучше. Однако, когда речь зашла о возможном снижении потребления сигарет, он заявил, что пока не готов обсуждать эту тему. Известно, что ранее, в ноябре прошлого года, Николаева положили в больницу с диагнозом пневмония. Тогда врачи настоятельно рекомендовали ему сократить количество выкуриваемых сигарет — ведь телеведущий курил до двух пачек в день.

Однако после выписки из больницы в ноябре, спустя некоторое время, в январе, Николаев вновь оказался в медицинском учреждении. В этот раз причиной стало падение, в результате которого он получил перелом ноги. Ведущему пришлось провести какое-то время под капельницей. Николаев признался, что изначально считал, что просто сильно ударился, даже не предполагая, что травма окажется настолько серьезной.

Напомним, в 2007 году у Николаева был выявлен рак кишечника, однако ему удалось добиться ремиссии. Позже врачи диагностировали у него рак легких, который также успешно устранили.