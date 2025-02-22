Кейт Миддлтон решительно отказалась от варварской традиции королевской семьи

Мачеха Ариадны жестко ответила Волочковой Тесты Орбакайте нашла себя в новом деле Игры Сонник

Топ новостей недели

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышкиТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки "По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба СтриженоваСтала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры

Лента новостей

Суббота 22 февраля

18:13Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны 16:45Кейт Миддлтон решительно отказалась от варварской традиции королевской семьи 14:33Известная ведущая сделала неожиданное заявление о Ефремове: История самого большого обмана 12:04Решетова пережила жуткую травлю из-за своей особенности: Оставило след на моей психике 10:33Тест: угадайте культовые советские фильмы по сцене на кухне 06:13Дочь Бена Аффлека прервала общение с Дженнифер Лопес 03:20Серьезно больной внук Пугачевой совсем отчаялся на чужбине 00:14Ким Кардашьян публично упрекнула мать в попытке затмить ее в важный день 19:55Николаев и Проскурякова принимают поздравления в связи с важным событием 18:32Борисова объснила поддержку Прилучного в их с Муцениеце споре из-за сына 17:15Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии 16:52Самойлова и Джиган потратили внушительную сумму на торт для сына 15:39"Видел победителей и покруче": Миронов остался равнодушным к шумихе вокруг премии "Оскар" 11:57В Москве проводить экскурсии будут только квалифицированные гиды 11:37Дмитрий Певцов возвращается в "Ленком" 10:57Москвичи проголосуют за название конкурса для будущих руководителей театра 10:45Гарик Харламов тепло поздравил жену с днем рождения в соцсети 10:12Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова 09:57В свой день рождения Гуф совершил важный поступок 09:10Семья эмигрировавшей в США Кристины Орбакайте оказалась на грани распада 08:13Облачная погода без осадков ожидается в Москве 06:13Собравшуюся судиться с Дональдом Трампом Меган Маркл уличили в плагиате 00:32Поклонники не оценили стенания плачущей Лолиты: Собирайте бутылки! 22:13Вид Королевой спровоцировал Стоянова на сокрушительную критику в эфире шоу 21:48С детьми Хилькевич во время долгожданного отпуска случилось ужасное 21:19Психолог объяснила однозначный выбор сына Муцениеце жить с Прилучным 20:25Сделано заявление о шансах Урганта вернуться на Первый канал с рейтинговым шоу 19:50Стремительные действия дочери вызвали сильные эмоции у Жукова: Иногда я в шоке 19:02Мачеха Ариадны жестко ответила на претензии Волочковой: Шоу одного актера 17:53Заговоривший о банкротстве внук Пугачевой пошел на отчаянный шаг: Такое бывает 16:55Бузова решилась на желанную процедуру: Сейчас отек спадет немного 15:45Оставшаяся без работы на сцене Орбакайте нашла себя в новом деле 14:24Находящийся за решеткой Михаил Ефремов подал "секретное" ходатайство об УДО 14:16С уехавшей за границу Свиридовой произошел несчастный случай 11:21У Елены Кондулайнен парализовало правую сторону лица после инсульта 11:04Приближенные к семье Стриженных рассказали, каким был в быту умерший артист 09:13Тяжелобольной Николаев высказался о состоянии здоровья 08:27Возлюбленный Муцениеце заменил ее дочери отца 08:12Осадки и облачная погода ожидают москвичей 20 февраля 06:13Вернувшаяся домой дочь Успенской продает свою картину на аукционе 03:36Изменившаяся до неузнаваемости жена Цекало довольна своим новым образом 00:28Собравшаяся замуж за блогера Ксения Бородина призналась в симпатии к другому 22:21Вымотанная одиночеством из-за отъезда детей Долина всполошила публику заявлением 21:43Симона поставила крест на певческой карьере талантливой дочери Тимати 21:11Кудрявцева раскрыла нового члена жюри популярного шоу "Суперстар!" 20:44Бывший муж категорически отказался участвовать в свадьбе дочери Волочковой 19:53Игровое сообщество переходит на "мультиплеер" 19:32Сын Самойловой отказался принимать в качестве подарка настоящую корову 18:43Эксперт по недвижимости заявил об обрушении цены на замок Пугачевой из-за плесени 17:22Адвокат высмеял тщетные попытки Алсу запретить Абрамову выезд за пределы России
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Кейт Миддлтон решительно отказалась от варварской традиции королевской семьи

Кейт Миддлтон решительно отказалась от варварской традиции королевской семьи
252

Кейт Миддлтон приняла смелое решение. Принцесса Уэльская распорядилась отменить жестокую традицию, которую были вынуждены соблюдать молодые члены королевской семьи.

В своей готовящейся к публикации книге "Да, мэм! Тайная жизнь королевских слуг" писатель Том Куинн утверждает, что Кейт решительно выступила против ритуала "пролития первой крови". Речь идет об охоте на животных и последующее "посвящение" новоиспеченного охотника.

Согласно старинной традиции, дети королевской семьи должны были добыть тушу своего первого оленя или лисы, после чего их лица обмазывали кровью животного. Этот ритуал считался важным этапом в воспитании и посвящении в мир охоты.

Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube

Однако Кейт, будучи матерью троих детей, не смогла согласиться с такой практикой. Она твердо настояла на том, чтобы ее дети не участвовали в этом варварском обычае.

В книге Куинна подчеркивается, что Кейт не только выразила свою позицию, но и сделала это с решимостью. Она дала понять, что ее дети не будут следовать традициям, которые противоречат современным взглядам на этику и гуманность.

Любопытно, что принц Уильям поддержал свою жену в этом решении. Несмотря на то, что сам он прошел через этот ритуал в детстве, когда его отец, король Чарльз, и брат Гарри также участвовали в охоте, Уильям понимает важность перемен в воспитании своих детей.

Шоу-бизнес в Telegram

22 февраля 2025, 16:45
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Marca✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Кейт Миддлтон после длительного лечения внезапно объявилась в женской тюрьме

Принявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Известная ведущая сделала неожиданное заявление о Ефремове: История самого большого обмана

Известная ведущая сделала неожиданное заявление о Ефремове: История самого большого обмана
Телеведущая Арина Шарапова спустя годы дала оценку трагедию, виновником которой стал Михаил Ефремов. Она охарактеризовала тот случай как "историю самого большого обмана". По мнению знаменитости, инцидент с ДТП стал не просто трагическим событием, а настоящим разоблачением культурной среды, что кардинально изменило восприятие публики.

Решетова пережила жуткую травлю из-за своей особенности: Оставило след на моей психике

Решетова пережила жуткую травлю из-за своей особенности: Оставило след на моей психике
Анастасия Решетова поделилась личной историей о том, как ее физическая особенность стала причиной насмешек в школьные годы. В недавнем посте на своем телеграм-канале 29-летняя модель рассказала о том, что ее высокий рост вызывал негативную реакцию одноклассников.

Дочь Бена Аффлека прервала общение с Дженнифер Лопес

Дочь Бена Аффлека прервала общение с Дженнифер Лопес
Вайолет приняла самостоятельное решение. Дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека, Вайолет, прекратила общение со своей бывшей мачехой.

Серьезно больной внук Пугачевой совсем отчаялся на чужбине

Серьезно больной внук Пугачевой совсем отчаялся на чужбине
Никита Пресняков больше двух лет живет в США. Никита Пресняков, внук знаменитой Аллы Пугачевой, откровенно поделился трудностями, с которыми сталкивается в стремлении построить карьеру в Соединенных Штатах.

Ким Кардашьян публично упрекнула мать в попытке затмить ее в важный день

Ким Кардашьян публично упрекнула мать в попытке затмить ее в важный день
Мать и дочь поругались на глазах у подписчиков. Звезда реалити-шоу и успешная предпринимательница Ким Кардашьян оказалась втянутой в публичный конфликт с собственной матерью Крис Дженнер после того, как последняя опубликовала рекламный пост в соцсетях.

Выбор читателей

21/02ПтнВрачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова 20/02ЧтвМачеха Ариадны жестко ответила на претензии Волочковой: Шоу одного актера 20/02ЧтвВид Королевой спровоцировал Стоянова на сокрушительную критику в эфире шоу 21/02ПтнПригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии 20/02ЧтвПсихолог объяснила однозначный выбор сына Муцениеце жить с Прилучным 21/02ПтнСемья эмигрировавшей в США Кристины Орбакайте оказалась на грани распада