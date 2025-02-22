Кейт Миддлтон решительно отказалась от варварской традиции королевской семьи

Кейт Миддлтон приняла смелое решение. Принцесса Уэльская распорядилась отменить жестокую традицию, которую были вынуждены соблюдать молодые члены королевской семьи.

В своей готовящейся к публикации книге "Да, мэм! Тайная жизнь королевских слуг" писатель Том Куинн утверждает, что Кейт решительно выступила против ритуала "пролития первой крови". Речь идет об охоте на животных и последующее "посвящение" новоиспеченного охотника.

Согласно старинной традиции, дети королевской семьи должны были добыть тушу своего первого оленя или лисы, после чего их лица обмазывали кровью животного. Этот ритуал считался важным этапом в воспитании и посвящении в мир охоты.

Однако Кейт, будучи матерью троих детей, не смогла согласиться с такой практикой. Она твердо настояла на том, чтобы ее дети не участвовали в этом варварском обычае.

В книге Куинна подчеркивается, что Кейт не только выразила свою позицию, но и сделала это с решимостью. Она дала понять, что ее дети не будут следовать традициям, которые противоречат современным взглядам на этику и гуманность.

Любопытно, что принц Уильям поддержал свою жену в этом решении. Несмотря на то, что сам он прошел через этот ритуал в детстве, когда его отец, король Чарльз, и брат Гарри также участвовали в охоте, Уильям понимает важность перемен в воспитании своих детей.