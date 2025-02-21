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Пятница 21 февраля

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В свой день рождения Гуф совершил важный поступок

В свой день рождения Гуф совершил важный поступок
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Рэпер недавно был втянут в скандал из-за алиментов.

Сорок пятый день рождения Алексея Долматова, более известного как рэпер Гуф, ознаменовался не только личными торжествами, но и неожиданным, для многих поступком – примирением с бывшей супругой, Юлией Королевой. Громкий скандал, разразившийся вокруг алиментов на содержание их общей дочери Тины, казалось, поставил жирную точку в любых попытках возобновить хоть какие-то нормальные отношения между бывшими супругами.

Однако, свежие фотографии, опубликованные Гуфом в социальных сетях, говорят о совершенно иной реальности. На снимках, излучающих тепло и домашний уют, Алексей и Тина запечатлены в нежных объятиях. Идилличная сцена: отец, удобно расположившийся в кресле из мягкой кожи, облаченный в простую белую футболку и джинсы, крепко держит свою дочь, а Тина, в свою очередь, нежно обнимает его за шею, ее лицо озарено лучезарной улыбкой. Счастливые глаза отца и дочери – вот что бросается в глаза прежде всего. Эти фотографии – живое опровержение недавних напряженных событий.

Контраст между этими идиллическими снимками и недавним публичным конфликтом поразителен. Юлия Королева, в своих предыдущих заявлениях, выражала серьезное недовольство размером алиментных выплат, утверждая о недостатке средств для обеспечения достойной жизни дочери.

Ее слова вызвали волну обсуждений в СМИ и социальных сетях, заставив Гуфа публично защищаться и предъявить доказательства своих регулярных финансовых перечислений. Представленные банковские выписки подтвердили стабильные ежемесячные выплаты в размере от трехсот до четырехсот тысяч рублей – сумма, которая, казалось бы, должна была исключить любые претензии. Однако, глубина конфликта, по всей видимости, превышала чисто материальную сторону вопроса.

История их отношений полна драматизма. Развод сопровождался не только финансовыми спорами, но и эмоциональными потрясениями для обоих. Юлия Королева, откровенно рассказывала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться после расставания. Она рассказывала о неприятном инциденте, когда Гуф, во время ее ретрита в Таиланде, следил за ней. Позднее исполнитель проходил реабилитацию в специализированном центре в Москве.

Теперь же, судя по новым фотографиям, буря улеглась. Возможно, время и проделанная работа над собой помогли им понять важность семьи и ценность взаимопонимания ради благополучия их дочери.

Шоу-бизнес в Telegram

21 февраля 2025, 09:57
Гуф. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
соцсети• Требует проверки

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Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
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Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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