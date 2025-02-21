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Пятница 21 февраля

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Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова

Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова
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19 февраля Юрию Антонову исполнилось 80 лет. Правда, к юбилею Народный артист России подошел переломанный.

Проблемы со здоровьем у Антонова были всегда. Когда певец недавно сломал ногу, то даже обращался за помощью к китайскому целителю. "У меня же три операции на ноге были. Сейчас все так тянется понемножку: боль то есть, то полегче", – сказал артист в одном из интервью недавно.

А тут – новая напасть. Причем случилась она прямо дома у артиста! "Я четыре дня назад шел по лестнице, держался за поручень. Когда уже почти спустился на первый этаж, меня так завернуло, что я упал и сломал два ребра. Сейчас приходится ездить на процедуры, восстанавливаться. Так что от неприятных неожиданностей никто не застрахован", – рассказал артист. Сегодня его спасают врачи, чтобы он мог выходить на сцену и радовать нас. Ведь впереди – юбилейный концерт, которого ждут поклонники.

Напомним, переломы ребер являются наиболее частым видом травм грудной клетки, составляя примерно 16 % от всех подобных случаев. У пожилых людей – а Антонову, напомним 80 лет! – они происходят чаще, что объясняется с возрастной потерей эластичности костей. При переломе ребра не исключены легочные кровотечения и пневмоторакс, а лечение занимает несколько недель.

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21 февраля 2025, 10:12
Фото: Дни.ру
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

Margo. Фото: Пресс-служба
Юлия Савичева. Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз. Фото: Пресс-служба
Юрий Колокольников. Фото: Пресс-служба
Сергей Бурунов. Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс. Фото: Пресс-служба
Екатерина Шпица. Фото: Пресс-служба
Иван Добронравов с супругой. Фото: Пресс-служба
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Яна Чурикова. Фото: Пресс-служба
Павел Табаков. Фото: Пресс-служба
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Ирина Безрукова. Фото: Пресс-служба
Константин Эрнст. Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: Пресс-служба
Марина Зудина. Фото: Пресс-служба
Наталья Бочкарева. Фото: Пресс-служба
Дмитрий Дюжев. Фото: Пресс-служба

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