Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова

19 февраля Юрию Антонову исполнилось 80 лет. Правда, к юбилею Народный артист России подошел переломанный.

Проблемы со здоровьем у Антонова были всегда. Когда певец недавно сломал ногу, то даже обращался за помощью к китайскому целителю. "У меня же три операции на ноге были. Сейчас все так тянется понемножку: боль то есть, то полегче", – сказал артист в одном из интервью недавно.

А тут – новая напасть. Причем случилась она прямо дома у артиста! "Я четыре дня назад шел по лестнице, держался за поручень. Когда уже почти спустился на первый этаж, меня так завернуло, что я упал и сломал два ребра. Сейчас приходится ездить на процедуры, восстанавливаться. Так что от неприятных неожиданностей никто не застрахован", – рассказал артист. Сегодня его спасают врачи, чтобы он мог выходить на сцену и радовать нас. Ведь впереди – юбилейный концерт, которого ждут поклонники.

Напомним, переломы ребер являются наиболее частым видом травм грудной клетки, составляя примерно 16 % от всех подобных случаев. У пожилых людей – а Антонову, напомним 80 лет! – они происходят чаще, что объясняется с возрастной потерей эластичности костей. При переломе ребра не исключены легочные кровотечения и пневмоторакс, а лечение занимает несколько недель.