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Среда 12 февраля

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Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки
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В Москве простились с легендарным советским актером Олегом Стриженовым. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурной церемонии.

Смерть Олега Стриженова была тяжелой. "Жизнь была длинной и ему в течение полутора месяцев показывали все грехи, о которых он мог забыть, – рассказал "Дни.ру" его сын Александр. – Поэтому семья по его настоянию и просьбе провожала его в таком религиозном ключе. Мы успели все сделать – в реанимации ЦКБ его соборовали, причащали и исповедовали. и всею ночь перед похоронами мы провели в храме".

Фото: Дни.ру

Актер, который сыграл много героических ролей, хотел, чтобы его хоронили по православному обряду. Такова была его последняя воля. Чин отпевания над новопреставленным рабом Божьим Олегом состоялся в храме Святителя Николая на Трех горох. В молитве священник просил Всевышнего простить покойной все вольные и невольные прегрешения. А когда хор певчих завершил заупокойную литургию словами "И сотвори ему вечную память", батюшка вложил в правую руку покойника свернутую разрешительную грамоту с молитвой.

Эта бумага считается пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в разрешительной молитве, или в "подорожной", как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении. После этого покойника предали земле и закрыли крышку дорогого гроба.

Фото: Дни.ру

Напомним, Олег Стриженов, известный по ролям в фильмах "Овод" и "Капитанская дочка", умер в возрасте 95 лет. О кончине артиста сообщила его помощница. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта.

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12 февраля 2025, 18:15
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

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