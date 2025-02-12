Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова

В храме Святителя Николая на Трех Горах – памятнике архитектуры XIX века – завершилась церемония прощания с Народный артистом СССР Олегом Стриженовым. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на панихиде.

Проститься с с Олегом Стриженовым храм пришло не так много людей – в основном журналисты. Из известных же людей во время чина церковного отпевания присутствовали телеведущий Леонид Якубович, Лариса Гузеева, Елена Малышева, актриса Лариса Лужина.

Возле гроба стояли сын покойного Александр Стриженов, невестка Екатерина Стриженова, внучки Анастасия Грищенко и Александра Стриженова. Но вот вдовы покойного Лионеллы Стриженовой не было видно.

"Ей тяжело в силу возраста (в марте исполнится 87 лет – Прим. ред.), – пояснил Александр Стриженов. – Но ночью она была с нами в храме и прощалась с ним – у них брак венчанный".

Напомним, первой супругой Стриженова была актриса Марианна Бебутова, с которой он встретился во время работы над "Оводом". Она родила дочь Наталью, но когда девочке исполнилось 11, брак распался. Потом красавец-актер влюбился в Лионеллу Скирду, с которой познакомился в 1955-м на съемках "Мексиканца". Но Скрида в итоге стала женой режиссера Ивана Пырьева ("Свинарка и пастух", "Кубанские казаки"), а Стриженов женился на уже имевший за плечами неудачный брак актрисе Любови Земляникиной. Та родила ему сына Александра. А спустя шесть лет и этот звездный брак распался. В 1968 году Иван Пырьев умер во сне. Пройдет 8 лет, и его вдова Лионелла Скирда вышла замуж за разведенного к тому времени Олега Стриженова.

Теперь она стала дважды вдовой... Правда, второго мужа похоронят на Троекуровском кладбище, тогда как первый супруг лежит на Новодевичьем.