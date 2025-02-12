Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова

Названо место прощания со Стриженовым Тесты Алсу спуталась со скандальным певцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего "Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего Кудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого уходаКудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого ухода Остался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявлениеОстался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявление Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой детиМаксим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети

Лента новостей

Среда 12 февраля

15:18Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова 14:50"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова 14:34Гузеева, Якубович, Малышева: звезды рыдают у гроба Стриженова 14:14Уваров рассказал, как проект "Зал “Зарядье” – детям" прививает любовь к музыке 13:39Тест: какими блюдами кормили друг друга герои советских фильмов? 12:43Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике 12:18Виторган вызвал ажиотаж кадрами с молодой избранницей в романтическом путешествии 11:53Лолита в Красноярске: концерт, который никто не смог отменить 11:02Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве" 10:49Волочкова готова потратить на свадьбу дочери сопоставимую с ценой квартиры сумму 10:41Твист, голубая "Волга" и танцы: как прошла дискотека в рамках программы "Зима в Москве" 09:47Известный шоумен решил сделать из роскошного замка Пугачевой общественную баню 08:5812 февраля горожанам пообещали теплую и сухую погоду в Москве 08:37Нанявшая команду адвокатов Седокова хочет забыть о трагедии Тиммы и заняться карьерой 06:44Сын Меган Маркл и принца Гарри стал задавать взрослые вопросы о судьбе принцессы Дианы 00:13Построившая планы на счастливую жизнь Бородина страдает из-за недуга: Всю ночь умирала 23:13Иван Янковский раскрыл главный секрет претендующего на "Оскар" Юры Борисова 21:52Сын Газманова спас беззащитную женщину от злодеяний обнаглевших мошенников 19:36Стало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужем 17:14Шаляпин указал на истинных виновников скандальной "голой" вечеринки: За что прощать? 14:28Родные объявили точное время и место прощания с Олегом Стриженовым 13:46Похоронили и забыли: Петросян плюнул на могилу тестя 12:33Тест: угадайте шедевры советского кино о спорте по одному кадру 11:56"А давайте позовем Наз!": на телеэкранах стартует горячая турецкая драма 11:49Облупившийся почерневший крест: на могиле Чуриковой третий год не могут поставить памятник 11:37Ковальчук получает поздравления с беременностью после свадьбы с Харламовым 10:27Водонаева прилюдно бросила камень в огород Бони из-за мужчины 09:54Пострадавшая от рук домашнего тирана Чехова осталась без защиты: Указали на мой выбор 08:5411 февраля жителей Москвы ожидает пасмурная погода с небольшими осадками 08:37Планировавшая вернуться на сцену Милявская с треском провалилась: Не хочет меня видеть 06:2447-летняя Орлова сообщила о решении бороться с лишним весом после родов 03:42Анджелина Джоли готовится нанести болезненный удар по карьере Брэда Питта 00:16Кейт Миддлтон повторила канонический образ принцессы Дианы и произвела фурор 21:29Громкий развод с Абрамовым повлиял на гонорары певицы Алсу: Спрос возрос 19:38Скрывавшая отношения Плаксина сообщила о появлении мужчины в ее жизни 17:27От великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль 17:24Новикова из группы "Блестящие" объяснила свое нежелание выходить замуж 17:03Андрей Воробьев посетил новое здание Физмат-лицея в Сергиевом Посаде 14:26Тест: насколько хорошо вы знаете любимые советские мелодрамы? 13:0657-летний Киркоров сделал важное заявление о дальнейшей карьере на сцене 12:05Королева тратит внушительные суммы на операции невестки-стриптизерши: Это всегда дорого 11:42На похоронах Евгения Петросяна на Новодевичьем кладбище поставлен большой крест 10:55Отец Тиммы рассказал о влиянии Седоковой на спортсмена: Она его буквально высосала 10:45"С дочерью не общаюсь": как живет сиявшая в "нулевых" Анастасия Калманович 09:48Анисина откровенно рассказала о заключенном с Джигурдой брачном контракте 08:5610 февраля в Москве горожан ожидает облачная погода без осадков 08:30Скорбящая Дружинина обратилась к семье скончавшегося Стриженова: Время приходит 21:33Обозвала "старой сволочью": Олег Стриженов до смерти не простил внучку 21:17ТЕСТ: сможете ли вы отличить мифы и правду о советской технике? 20:36Вдовой взял, вдовой и оставил: 86-летняя супруга оплакивает Олега Стриженова
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова

Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова
81

В храме Святителя Николая на Трех Горах – памятнике архитектуры XIX века – завершилась церемония прощания с Народный артистом СССР Олегом Стриженовым. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на панихиде.

Проститься с с Олегом Стриженовым храм пришло не так много людей – в основном журналисты. Из известных же людей во время чина церковного отпевания присутствовали телеведущий Леонид Якубович, Лариса Гузеева, Елена Малышева, актриса Лариса Лужина.

Возле гроба стояли сын покойного Александр Стриженов, невестка Екатерина Стриженова, внучки Анастасия Грищенко и Александра Стриженова. Но вот вдовы покойного Лионеллы Стриженовой не было видно.

Фото: Дни.ру

"Ей тяжело в силу возраста (в марте исполнится 87 лет – Прим. ред.), – пояснил Александр Стриженов. – Но ночью она была с нами в храме и прощалась с ним – у них брак венчанный".

Фото: Дни.ру

Напомним, первой супругой Стриженова была актриса Марианна Бебутова, с которой он встретился во время работы над "Оводом". Она родила дочь Наталью, но когда девочке исполнилось 11, брак распался. Потом красавец-актер влюбился в Лионеллу Скирду, с которой познакомился в 1955-м на съемках "Мексиканца". Но Скрида в итоге стала женой режиссера Ивана Пырьева ("Свинарка и пастух", "Кубанские казаки"), а Стриженов женился на уже имевший за плечами неудачный брак актрисе Любови Земляникиной. Та родила ему сына Александра. А спустя шесть лет и этот звездный брак распался. В 1968 году Иван Пырьев умер во сне. Пройдет 8 лет, и его вдова Лионелла Скирда вышла замуж за разведенного к тому времени Олега Стриженова.

Фото: Дни.ру

Теперь она стала дважды вдовой... Правда, второго мужа похоронят на Троекуровском кладбище, тогда как первый супруг лежит на Новодевичьем.

Шоу-бизнес в Telegram

12 февраля 2025, 15:18
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

По теме

"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова

Гузеева, Якубович, Малышева: звезды рыдают у гроба Стриженова

Вдовой взял, вдовой и оставил: 86-летняя супруга оплакивает Олега Стриженова
Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова

"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова
В этом храме Святителя Николая на Трех Горах – памятнике архитектуры XIX века – завершилась церемония прощания с Народный артистом СССР Олегом Стриженовым. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на панихиде. Во время чина отпевания у гроба Олега Стриженова стояли его сын Александр, невестка Екатерина.

Гузеева, Якубович, Малышева: звезды рыдают у гроба Стриженова

Гузеева, Якубович, Малышева: звезды рыдают у гроба Стриженова
В храме Святителя Николая на Трех Горах – памятнике архитектуры XIX века – завершилась церемония прощания с Народный артистом СССР Олегом Стриженовым. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на панихиде. Похороны по православному обряду были волей самого покойного.

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике
Ирина Винер объявила о завершении своей работы на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Это решение стало неожиданностью для многих, однако тренер подчеркнула, что чувствует глубокое удовлетворение от своего многолетнего вклада в развитие этого вида спорта.

Виторган вызвал ажиотаж кадрами с молодой избранницей в романтическом путешествии

Виторган вызвал ажиотаж кадрами с молодой избранницей в романтическом путешествии
Фотографии Максима Виторгана с его новой избранницей Анной Коротковой вызвали активные обсуждения в соцсетях. Звездная пара в данный момент отдыхает в Риме. Анна опубликовала в своем блоге серию снимков, на которых запечатлены их прогулки по живописным улочкам итальянской столицы.

Лолита в Красноярске: концерт, который никто не смог отменить

Лолита в Красноярске: концерт, который никто не смог отменить
"Мы тебя любим!" – то и дело выкрикивали люди, пришедшие воочию увидеть Лолиту в "Гранд Холл Сибирь". Публика, которая в какой-то момент не смогла усидеть на месте, делала все, чтобы показать недоброжелателям артистки, что ее ждут, ее хотят, ею восхищаются. Хоть Лолита в начале своего двухчасового выступления в Красноярске сказала, что дает возможность интеллигентным людям, пришедшим на ее концерт, почувствовать себя лучше на ее фоне, было видно: в зале все свои, все на равных.

Выбор читателей

11/02ВтрСтало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужем 11/02ВтрПланировавшая вернуться на сцену Милявская с треском провалилась: Не хочет меня видеть 10/02ПндОт великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль 11/02ВтрОблупившийся почерневший крест: на могиле Чуриковой третий год не могут поставить памятник 11/02ВтрКейт Миддлтон повторила канонический образ принцессы Дианы и произвела фурор 10/02ПндСкрывавшая отношения Плаксина сообщила о появлении мужчины в ее жизни