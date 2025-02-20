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Четверг 20 февраля

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Сделано заявление о шансах Урганта вернуться на Первый канал с рейтинговым шоу

Сделано заявление о шансах Урганта вернуться на Первый канал с рейтинговым шоу
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Телекритик Александр Горбунов поделился своим мнением о шансах известных телеведущих вернуться на российские экраны. По мнению специалиста, некоторые из них могут снова занять свои места в эфирах.

Горбунов отметил, что Владимир Познер уже начал активные шаги к возвращению, выпустив новый документальный цикл. Это может свидетельствовать о подвижках на пути к возобновлению сотрудничества с Первым каналом. В то же время, по мнению критика, шансы других ведущих, таких как Александр Гуревич и Александр Гудков, довольно скромны. "Программа передач уже заполнена без них", — заявил он.

Что касается Ивана Урганта, Горбунов скептически отнесся к идее его возвращения с собственным шоу.

"Также я не верю в возможность Ивана Урганта вернуть свое шоу", — сообщил Горбунов.

Иван Ургант. Фото: соцсети

Однако эксперт выделил Дмитрия Нагиева как возможного кандидата в качестве ведущего на новых проектах. Все дело в том, что актер до сих пор достаточно активно снимается в кино, поэтому в дальнейшем может рассматривать различные предложения.

Ранее светские обозревали писали о том, что Ургант, который долгое время отсутствует на экранах, столкнулся с очередным ударом. Его популярная программа, некогда занимавшая топовые позиции в рейтингах, уступила место спортивному шоу "Футбол — больше, чем игра". Эти изменения в эфире Первого канала, вероятно, стали для шоумена неприятным известием.

Шоу-бизнес в Telegram

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Иван Ургант. Фото: соцсети
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