У Елены Кондулайнен парализовало правую сторону лица после инсульта

Елена Кондулайнен переживает серьезные проблемы со здоровьем.

Елена Кондулайнен поделилась информацией о значительном ухудшении своего здоровья. Согласно сообщениям Telegram-канала Mash, у известной актрисы 90-х годов возникли проблемы с речью и частично парализована правая сторона лица.

На протяжении последних двух месяцев актриса сталкивалась с трудностями в дикции, но недавно ситуация снова ухудшилась — теперь ей крайне сложно общаться.

Кроме того, у Елены Ивановны значительно ухудшились память, зрение и слух, она страдает от повышенной тревожности и депрессии. В результате постоянного чувства страха и хронической тревоги женщина ощущает себя подавленной и часто плачет. Для передвижения она вынуждена использовать скандинавские палки.

Два года назад актриса перенесла инсульт, последствия которого продолжают оказывать негативное воздействие на ее здоровье. Врачи диагностировали у Елены Кондулайнен после инсульта паралич гортани и голосовых связок.

Широкая известность пришла к Елене Ивановне в начале 1990-х годов благодаря ролям в таких фильмах, как "Зверобой", "Бабник", "Караван смерти", "Дафнис и Хлоя" и многих других. Ее участие в откровенных сценах сделало её настоящей звездой и секс-символом.

