Гарик Харламов тепло поздравил жену с днем рождения в соцсети

Екатерина Ковальчук вышла замуж за Гарика Харламова в прошлом году.

Двадцатого февраля исполнилось тридцать два года звезде сериала "Гусар", Катерине Ковальчук. Ее супруг, Гарик Харламов, резидент Comedy Club, тепло поздравил любимую в социальных сетях уже ближе к вечеру. Он пояснил, что делает это лишь для формальности, поскольку все самые теплые слова уже были сказаны лично.

К поздравлению в социальной сети Харламов прикрепил новую фотографию с именинницей, сделанную на съемочной площадке. На снимке Катерина Ковальчук, облаченная в полицейскую форму, с волосами, убранными от лица, смотрит в камеру без улыбки. В своем обращении шоумен использовал несколько высокопарный и нарочито вежливый тон, обращаясь к жене по имени и отчеству. Юморист пожелал своей "бесценной Катерине Леонидовне" исполнения желаний и здоровья.

Катерина Ковальчук ответила на поздравление мужа коротким, но искренним: "Люблю сильно!". Помимо мужа, публично поздравила актрису и ее свекровь. Наталья Игоревна, опубликовав совместное фото с невесткой и назвав ее любимой девочкой, пожелала, чтобы все мечты исполнились. Между невесткой и свекровью, судя по всему, сложились прекрасные теплые отношения.

Ранее, ко Дню святого Валентина, Катерина Ковальчук оригинально поздравила своего мужа, опубликовав забавное видео, в котором поцеловала сразу двух Гариков Харламовых.

