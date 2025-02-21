Поклонники не оценили стенания плачущей Лолиты: Собирайте бутылки!

Лолита сняла ролик о своей незавидной доли.

Певица Лолита Милявская, лишившись ряда концертов, записала видео в одном из супермаркетов, где рассказала о своей небольшой пенсии — всего 27 тысяч рублей, большая часть из которых уходит на оплату коммунальных услуг. Простые зрители, привыкшие к жизни без звездных доходов, не оценили стенания плачущей артистки перед камерой и предложили ей несколько дельных советов.

"Собирайте бутылки! Это принесет дополнительный доход", "Продайте дом в Болгарии, переезжайте в квартиру с меньшей платой", "Не забывайте использовать скидочные карты магазина — цены будут ниже", – написали в Сети.

Некоторые комментаторы выразили сомнения в правдивости заявлений Лолиты о размере пенсии, заявив, что бедных пенсионеров с огромным количеством недвижимости не бывает.

После участия в нашумевшей скандальной вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, Лолита попыталась вести себя сдержаннее, но надолго ее скромность не хватило. Летом она вновь оказалась в центре внимания, исполняя песни запрещенного в России рэпера Моргенштерна* на московских и петербургских концертах. Осенью артистка снялась в шоу "Прощай, легенда!" в гробу, а позже у нее были отменены еще несколько выступлений, включая встречу с активистами в Ярославле.

*признан в России иностранным агентом.