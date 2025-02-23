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Воскресенье 23 февраля

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Водонаева обрушилась с жесткой критикой на коллег по цеху: Скучные и безликие

Водонаева обрушилась с жесткой критикой на коллег по цеху: Скучные и безликие
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Телеведущая и блогер Алена Водонаева известна своими откровенными высказываниями. Недавно она поделилась нелестным мнением о коллегах по шоу-бизнесу.

В одной из своих публикаций в соцсетях Алена не оставила камня на камне от многих представителей этой сферы, назвав их "скучными и безликими". Подписчики были удивлены ее смелостью и прямотой.

На вопрос одного из поклонников о том, кого она считает "самым пресным персонажем" в отечественном шоу-бизнесе, Алена не стала называть конкретные имена. Вместо этого она отметила, что таких людей много, и их количество только растет.

"Их большинство. Скучных, однотипных, безликих, некрасивых. Поэтому так ценю и уважаю талант, харизму и уникальную красоту", — написала она.

Алена Водонаева. Фото: соцсети

Несмотря на критику, Водонаева все же признала, что в российском шоу-бизнесе есть личности, которые вызывают у нее симпатию. "Бриллианты-то на небосводе шоубиза все равно есть. Редкие, яркие, ядовитые", — добавила она.

Алена Водонаева стала популярной благодаря реалити-шоу "Дом-2", в котором она принимала участие с 2004 года. За время своего участия она успела завоевать репутацию одной из самых скандальных участниц проекта. После завершения шоу ее карьера продолжилась на телевидении: она работала ведущей в различных программах. В начале 2022 года Алена вновь вернулась в эфир, став участницей нового сезона шоу "Звезды в Африке" на телеканале ТНТ.

Шоу-бизнес в Telegram

23 февраля 2025, 06:29
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

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