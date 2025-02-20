С уехавшей за границу Свиридовой произошел несчастный случай.

Алена Свиридова рассказала поклонникам о своей беде.

Заслуженная артистка Российской Федерации Алена Свиридова получила серьезную травму во время своего пребывания в Ницце. Об этом неприятном событии она рассказала журналистам.

В январе текущего года певица находилась во Франции, где и произошел этот несчастный случай. В условиях недостаточной освещенности она поскользнулась на мраморной лестнице и упала. Артистка поделилась в личном блоге, что все кости целы, но связки пострадали сильно. Свиридова пожаловалась, что ее лодыжка сильно опухла, но она сначала не придала этому большого значения.

Тем не менее, позднее стало известно, что травма оказалась гораздо серьезнее, чем первоначально предполагали. Врачи установили, что у Свиридовой перелом, из-за которого ей предстоит сократить физическую нагрузку на определенный период. Сейчас знаменитость вынуждена продвигаться в гипсе. К счастью, перелом оказался без смещения.

Стоит напомнить, что раньше сообщалось, что Алена Свиридова была замечена на публике вместе со своим возлюбленным, который моложе ее на 14 лет. В отношениях с Давидом Варданяном Свиридова встречается уже около 13 лет, но пока они не спешат регистрировать отношения.

Ранее певица признавалась, что сама не видит необходимости торопиться с походом в ЗАГС, ведь и без штампа в паспорте можно вполне обойтись. Также певица заявила, что выходить из таких отношений будет легче, ведь для расставания не нужно никаких официальных процедур и обязательств.