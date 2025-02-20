С уехавшей за границу Свиридовой произошел несчастный случай.

Сын Собчак поставил Виторгана перед фактом Тесты Дети Киркорова покинули Россию Игры Сонник

Топ новостей недели

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышкиТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки "По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба СтриженоваСтала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры

Лента новостей

Четверг 20 февраля

14:16С уехавшей за границу Свиридовой произошел несчастный случай. 11:21У Елены Кондулайнен парализовало правую сторону лица после инсульта 11:04Приближенные к семье Стриженных рассказали, каким был в быту умерший артист 09:13Тяжелобольной Николаев высказался о состоянии здоровья 08:27Возлюбленный Муцениеце заменил ее дочери отца 08:12Осадки и облачная погода ожидают москвичей 20 февраля 06:13Вернувшаяся домой дочь Успенской продает свою картину на аукционе 03:36Изменившаяся до неузнаваемости жена Цекало довольна своим новым образом 00:28Собравшаяся замуж за блогера Ксения Бородина призналась в симпатии к другому 22:21Вымотанная одиночеством из-за отъезда детей Долина всполошила публику заявлением 21:43Симона поставила крест на певческой карьере талантливой дочери Тимати 21:11Кудрявцева раскрыла нового члена жюри популярного шоу "Суперстар!" 20:44Бывший муж категорически отказался участвовать в свадьбе дочери Волочковой 19:53Игровое сообщество переходит на "мультиплеер" 19:32Сын Самойловой отказался принимать в качестве подарка настоящую корову 18:43Эксперт по недвижимости заявил об обрушении цены на замок Пугачевой из-за плесени 17:22Адвокат высмеял тщетные попытки Алсу запретить Абрамову выезд за пределы России 16:13Разин обрушил гнев на Милявскую: Стала самым большим провокатором эстрады 15:37Отправивший детей за границу Киркоров спускает внушительные суммы на свою страсть 13:21Создатели сериала "Патриот" рассказали о съемках в кинопарке "Москино" 13:13Более 50 альбомов и насыщенная личная жизнь: Юрию Антонову — 80 лет 13:01Шепелев едко высказался о Биковиче на публике: А какой гонорар у Милоша, что он решил рискнуть своей жизнью? 11:29"Это ни к чему хорошему не приводит": сражающийся с раком Лисовец выступил с заявлением 11:11На могиле Николая Гоголя появилось грозное предупреждение всем живущим 09:46Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем 09:23Художник Никас Сафронов может стать отцом седьмого ребенка 08:51Невеста Лепса рассталась с любимым из-за измены 08:33Облачная погода и снег: какая погода ожидается в Москве 19 февраля 06:28Телеведущая Арина Шарапова была шокирована необычными традициями своих коллег 03:14У Ивлеевой нашли долг в 30 млн рублей 00:09Игорь Николаев судится с продавцами сувениров 21:58Открестившуюся от пластических операций Боню подняли на смех 21:36Куценко неожиданно отреагировал на провокационный вопрос о трупе в "Запорожце" 21:05Сын Собчак поставил желающего встретиться Виторгана перед фактом 20:36Киркоров атаковал Шаляпина в эфире популярного шоу из-за личных счетов 19:33После отъезда Пугачевой в деревне Грязь случилось ужасное: местные жители готовят жалобу 18:43Алсу стала без стеснения принимать подарки от состоятельных мужчин после развода 17:40Уколова попросила интимный совет у Апиной перед постелью с "мужем" певицы 17:24"Давай поженимся!": ставшего звездой соцсетей ударника с телефоном взяла в оборот Гузеева 17:23Сати Казанова объявила о скором возвращении на сцену после родов 16:29Певица Глюкоза переживает горькую утрату: Была самым важным человеком 15:39Продюсер Дворцов раскрыл баснословный гонорар скандалиста Прилучного за день работы 14:28Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова 13:31Остается только молиться: священник уведомил родных об участи Стриженова на том свете 13:09Дети Филиппа Киркорова покинули Россию 11:56Активисты требуют отменить выступления Филиппа Киркорова 11:43Мастера столичного сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО 11:29Красавец из фильмов "По имени Барон" и "Монтекристо" Илья Шакунов рассказал о заработке 10:57Злоумышленники взломали аккаунт Татьяны Навка 10:14Лепс пожаловался, что тратит на молодую возлюбленную слишком много денег
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

С уехавшей за границу Свиридовой произошел несчастный случай.

С уехавшей за границу Свиридовой произошел несчастный случай.

Алена Свиридова рассказала поклонникам о своей беде.

Заслуженная артистка Российской Федерации Алена Свиридова получила серьезную травму во время своего пребывания в Ницце. Об этом неприятном событии она рассказала журналистам.

В январе текущего года певица находилась во Франции, где и произошел этот несчастный случай. В условиях недостаточной освещенности она поскользнулась на мраморной лестнице и упала. Артистка поделилась в личном блоге, что все кости целы, но связки пострадали сильно. Свиридова пожаловалась, что ее лодыжка сильно опухла, но она сначала не придала этому большого значения.

Тем не менее, позднее стало известно, что травма оказалась гораздо серьезнее, чем первоначально предполагали. Врачи установили, что у Свиридовой перелом, из-за которого ей предстоит сократить физическую нагрузку на определенный период. Сейчас знаменитость вынуждена продвигаться в гипсе. К счастью, перелом оказался без смещения.

Стоит напомнить, что раньше сообщалось, что Алена Свиридова была замечена на публике вместе со своим возлюбленным, который моложе ее на 14 лет. В отношениях с Давидом Варданяном Свиридова встречается уже около 13 лет, но пока они не спешат регистрировать отношения.

Ранее певица признавалась, что сама не видит необходимости торопиться с походом в ЗАГС, ведь и без штампа в паспорте можно вполне обойтись. Также певица заявила, что выходить из таких отношений будет легче, ведь для расставания не нужно никаких официальных процедур и обязательств.

Шоу-бизнес в Telegram

20 февраля 2025, 14:16
Алена Свиридова. Фото: Youtube / @svetavokrugsveta
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Свиридова почитала Макаревичу на ночь

Популярная певица Алена Свиридова с удовольствием приняла участие в "Пионерских чтениях".
Андрей Макаревич с улыбкой слушал творение Свиридовой.
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина во время своего выступления была очень убедительна.
Диана ответственно подошла к заданию.
Блеснул писательским талантом и режиссер Марлен Хуциев.
Гости мероприятия отметили, что Алена Свиридова выглядит прекрасно.
Политик Ирина Хакамада пребывала в отличном настроении на "Чтениях".

По теме

"Тратить нервы не буду": Свиридова рассказала о судьбе живущего своей жизнью сына

У Елены Кондулайнен парализовало правую сторону лица после инсульта

У Елены Кондулайнен парализовало правую сторону лица после инсульта
Елена Кондулайнен переживает серьезные проблемы со здоровьем. Елена Кондулайнен поделилась информацией о значительном ухудшении своего здоровья.

Приближенные к семье Стриженных рассказали, каким был в быту умерший артист

Приближенные к семье Стриженных рассказали, каким был в быту умерший артист
Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет. Церемония прощания с Олегом Стриженовым прошла 12 февраля, но на ней не присутствовала его вдова Лионелла Стриженова.

Тяжелобольной Николаев высказался о состоянии здоровья

Тяжелобольной Николаев высказался о состоянии здоровья
Народный артист РФ пока не готов отказаться от вредных привычек. Юрий Николаев, известный телеведущий, которому сейчас 76 лет, поделился информацией о своем состоянии здоровья после того, как дважды попал в больницу за последние шесть месяцев.

Возлюбленный Муцениеце заменил ее дочери отца

Возлюбленный Муцениеце заменил ее дочери отца
Петр Дранга много времени проводит с Мией. О романе между Агатой Муцениеце и Петром Дрангой публика услышала лишь в ноябре, тогда пара стала появляться вместе на светских мероприятиях.

Вернувшаяся домой дочь Успенской продает свою картину на аукционе

Вернувшаяся домой дочь Успенской продает свою картину на аукционе
Татьяна Плаксина проявила себя в роли художницы. Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, поделилась новостью в социальных сетях о том, что выставляет одну из своих картин на аукционе.

Выбор читателей

18/02ВтрСын Собчак поставил желающего встретиться Виторгана перед фактом 18/02ВтрПосле отъезда Пугачевой в деревне Грязь случилось ужасное: местные жители готовят жалобу 19/02СрдНевеста Лепса рассталась с любимым из-за измены 18/02ВтрКиркоров атаковал Шаляпина в эфире популярного шоу из-за личных счетов 19/02СрдЕлена Ксенофонтова развелась с третьим мужем 18/02ВтрАлсу стала без стеснения принимать подарки от состоятельных мужчин после развода