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Пятница 21 февраля

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Борисова объснила поддержку Прилучного в их с Муцениеце споре из-за сына

Борисова объснила поддержку Прилучного в их с Муцениеце споре из-за сына
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Телеведущая Дана Борисова высказала свое мнение о конфликте Агаты Муцениеце и Павла Прилучного из-за их сына Тимофея.

Ведущая призвала Агату оставить мальчика с отцом. Дана подчеркнула, что в данной ситуации важно учитывать интересы ребенка. Несмотря на то, что в 2024 году актриса выиграла суд, который определил, что сын должен остаться с ней, Тимофей выразил желание жить с Прилучным и практически прекратил общение с матерью.

Дана Борисова вспомнила о собственном опыте, когда ее экс-супруг забрал у нее дочь. Она отметила, что в такие моменты лучше всего не давить на бывшего партнера. Знаменитость рассказала, как ей удалось восстановить отношения с дочерью, приняв условия бывшего мужа. По ее мнению, именно такой подход может помочь и Агате.

Дана Борисова. Фото: соцсети

"Мальчику, особенно в его возрасте, комфортнее находиться с отцом", — добавила она.

Телеведущая выразила сожаление по поводу публичного конфликта между экс-супругами, который негативно сказывается на психическом состоянии их сына.

"Это позорная ситуация! Они делят ребенка на всю страну, а Тимофей страдает", — отметила Борисова. Она подчеркнула, что взрослые должны быть более мудрыми и понимать, что их действия могут сильно повлиять на жизнь ребенка.

Шоу-бизнес в Telegram

21 февраля 2025, 18:32
Дана Борисова. Фото: соцсети
The Voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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