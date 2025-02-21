Борисова объснила поддержку Прилучного в их с Муцениеце споре из-за сына

Телеведущая Дана Борисова высказала свое мнение о конфликте Агаты Муцениеце и Павла Прилучного из-за их сына Тимофея.

Ведущая призвала Агату оставить мальчика с отцом. Дана подчеркнула, что в данной ситуации важно учитывать интересы ребенка. Несмотря на то, что в 2024 году актриса выиграла суд, который определил, что сын должен остаться с ней, Тимофей выразил желание жить с Прилучным и практически прекратил общение с матерью.

Дана Борисова вспомнила о собственном опыте, когда ее экс-супруг забрал у нее дочь. Она отметила, что в такие моменты лучше всего не давить на бывшего партнера. Знаменитость рассказала, как ей удалось восстановить отношения с дочерью, приняв условия бывшего мужа. По ее мнению, именно такой подход может помочь и Агате.

"Мальчику, особенно в его возрасте, комфортнее находиться с отцом", — добавила она.

Телеведущая выразила сожаление по поводу публичного конфликта между экс-супругами, который негативно сказывается на психическом состоянии их сына.

"Это позорная ситуация! Они делят ребенка на всю страну, а Тимофей страдает", — отметила Борисова. Она подчеркнула, что взрослые должны быть более мудрыми и понимать, что их действия могут сильно повлиять на жизнь ребенка.