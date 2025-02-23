Попавшаяся во время встречи с бывшим Бритни Спирс впала в ярость

Бритни Спирс вне себя от ярости. В СМИ появились фотографии встречи певицы с экс-возлюбленным Полом Ричардом Солизом.

Эти кадры были сделаны папарацци в День святого Валентина и вызвали у Бритни бурную реакцию. На своей странице в соцсетях знаменитость выразила недовольство по поводу того, каким наглым способом ее запечатлели на этих снимках.

Спирс отметила, что этот день был для нее радостным и полным приятных моментов. Она рассказала о том, как собирала детей и ждала своего друга, чтобы купить цветы для его матери.

Однако, по словам звезды, все это время за ней наблюдал мальчик с собакой, который, как выяснилось позже, был там не случайно. Бритни предположила, что он выполнял задание — сделать невыгодные для нее фотографии. Певица иронично заметила, что такие снимки могли бы понравиться ее матери.

"Люди любят негатив", — написала Бритни.

Знаменитость отметила, что подобные изображения становятся самыми просматриваемыми в интернете. В завершение своего поста певица сообщила о предстоящей встрече с адвокатом, намекая на возможные юридические последствия.

Стоит отметить, что отношения Бритни Спирс и Пола Солиза стали известны широкой публике в начале 2023 года. Изначально певица наняла его для выполнения различных работ по дому, однако после развода с фитнес-инструктором Сэмом Асгари их связь переросла в полноценные отношения.