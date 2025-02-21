Семья эмигрировавшей в США Кристины Орбакайте оказалась на грани распада

У Кристины Орбакайте трое детей.

Семья эмигрировавшей в Соединенные Штаты певицы Кристины Орбакайте оказалась на грани распада. Дело в том, что внуки Примадонны находятся в состоянии конфликта из-за различных взглядов на мировые события.

Никита Пресняков пару лет назад последовал за матерью в Америку. Средний ребенок знаменитости, Дени Байсаров, предпочел жить и работать в Москве.

Как сообщил источник, близкий к семье звезд, братья поссорились из-за отказа Дени переехать в Америку. Никита пытался убедить брата сменить страну проживания, однако тот твердо решил остаться в России и практически перестал контактировать даже с собственной матерью. Несмотря на разногласия, Дени сохраняет близкие отношения лишь с младшей сестрой Клавой, родившейся от третьего брака Кристины с предпринимателем Михаилом Земцовым.

Источник подчеркнул, что девочка в силу своего возраста не выбирала страну, она невиновна в том, что уехала вместе с матерью, и все еще питает теплые чувства к своим старшим братьям. Дочь Аллы Борисовны оказалась в сложной ситуации, пытаясь сохранить нейтралитет в отношениях с детьми и находить возможность встречаться с каждым из них отдельно.

Ранее появлялись сведения о том, что после эмиграции в США у Кристины появилось больше свободного времени. Хотя артистка сейчас редко выходит на сцену, она активно занимается поддержанием своей физической формы. В связи с отсутствием концертной деятельности и светских мероприятий, ее блог стал наполняться преимущественно видеозаписями из тренажерного зала.

