Серьезно больной внук Пугачевой совсем отчаялся на чужбине

Никита Пресняков больше двух лет живет в США.

Никита Пресняков, внук знаменитой Аллы Пугачевой, откровенно поделился трудностями, с которыми сталкивается в стремлении построить карьеру в Соединенных Штатах. Музыкант признался, что практически исчерпал силы и совсем отчаялся добиться успеха в чужой стране. В интервью он упомянул, что вынужден мириться с постоянными бессонницами и финансовыми затруднениями.

Недавно Пресняков отправился на гастроли в Филадельфию, где вместе с группой выступал в различных клубах, стараясь привлечь внимание публики. Однако пока до крупных площадок дело не дошло. Для экономии средств музыкант выбирает самые бюджетные варианты путешествий, включая ранние рейсы с пересадками, что значительно усложняет его график.

На родине, в России, Пресняков уже успел завоевать популярность и финансовую стабильность, однако в Америке его положение куда сложнее. Творчество Никиты ориентировано преимущественно на русскоязычных слушателей, поскольку его репертуар состоит главным образом из кавер-версий известных песен, переосмысленных в оригинальном ключе.

Дополнительную тревогу артисту приносят проблемы со здоровьем. У него диагностировали заболевание, которое требует строгого соблюдения диеты, что в условиях постоянных переездов становится крайне затруднительным. Несколько лет назад врачи обнаружили у Преснякова опухоль, а также полипы в желчном пузыре. Болезнь неизлечима, и состояние здоровья музыканта продолжает ухудшаться. К этому добавляются психологические трудности — Никита признается, что начал испытывать приступы паники и паранойю.

Несмотря на все сложности, Пресняков продолжает бороться за свою мечту, надеясь однажды пробиться на большую сцену Америки.

