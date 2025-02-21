Самойлова и Джиган потратили внушительную сумму на торт для сына

В СМИ появилась информация о том, сколько денег рэпер Джиган и Оксана Самойлова потратили на торт для своего сына.

Стоимость этого лакомства составила 200 тысяч рублей, что вызвало широкий резонанс среди поклонников и пользователей социальных сетей. Такой щедрый жест звездной четы не остался незамеченным.

Кондитер Максим Синицкий, который получил заказ на этот торт, не лично поделился впечатлениями от результата работы. По его словам, торт оказался "одним из самых неудачных" в его практике. Он охарактеризовал его как "аляпистый" и "неаккуратный", отметив, что фигурки на торте выглядели непонятно.

Синицкий добавил, что ранее у Джигана и Самойловой были более удачные торты, которые заслуживали лучшей оценки. Он предположил, что стоимость фигурок могла составлять около 100 тысяч рублей, а сам торт — столько же, что в итоге и привело к общей сумме в 200 тысяч.

Многие пользователи Сети отметили, что даже при высокой цене качество не всегда оказывается на должном уровне. В мире масштабных звездных торжеств подобные расходы стали уже привычными. Например, недавно Джиган порадовал свою жену новой машиной — Tesla Cybertruck, о чем сама Оксана сообщила своим подписчикам

Стоит отметить, что Джиган и Самойлова не впервые радуют своих детей дорогими подарками. Ранее в прессе писали о торте для дочери актрисы Анны Хилькевич, который обошелся ей в 250 тысяч рублей.