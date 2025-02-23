Слухи о скором разводе с Меган Маркл стали для принца Гарри настоящим ударом

Принц Гарри, похоже, окончательно отчаялся в борьбе с навязчивыми слухами о разводе с Меган Маркл.

В прессе появились данные о том, что он пытается убедить свою супругу отвлечься от продвижения ее нового кулинарного шоу и сосредоточиться на их отношениях. Гарри обеспокоен множеством спекуляций, которые заполнили прессу и социальные сети, и ему не нравится, что их брак стал предметом обсуждения.

По словам источников, принц чувствует, что его связь с Меган под угрозой, и ему необходимо знать, что она на его стороне.

"Гарри гораздо больше зависит от Меган, чем многие могут подумать. Ему важно ее поддержка и уверенность в их отношениях", — сообщил инсайдер.

Это ощущение зависимости, похоже, усиливается на фоне слухов о том, что Меган якобы обсуждала возможность написания книги о своей жизни "после развода", несмотря на то, что они с мужем все еще вместе.

Эти сообщения вызвали у Гарри сильное раздражение. Несмотря на опровержения со стороны Маркл, сам факт появления таких слухов стал для него настоящим ударом.

"Вся эта ситуация с книгой о разводе загнала его в тупик. Он был в ярости из-за того, что людям дали больше поводов для сплетен об их браке. То, что об этом вообще пришлось говорить, было унизительно", — утверждают знакомые с ситуацией люди.

Теперь Гарри прилагает все усилия, чтобы развеять эти слухи и заставить Меган проводить больше времени вместе на публичных мероприятиях. Он понимает, что их совместные появления могут помочь укрепить имидж их семьи и устранить недовольство общественности.