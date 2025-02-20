Оставшаяся без работы на сцене Орбакайте нашла себя в новом деле

Кристина Орбакайте, как и любой другой артист, не представляет себя без сцены.

В нынешних условиях, когда предложений выступить певице поступает, вероятно, мало, она вынуждена занимать себя новыми увлечениями. Одним из наиболее подходящих занятий оказался фитнес.

После переезда в США у певицы появилось много свободного времени, и она решила использовать его с пользой для своего здоровья и физической формы. Отдыхая от прежних насыщенных гастрольных графиков, артистка сосредоточилась на занятиях спортом.

В своем блоге Кристина поделилась яркими моментами из тренировок, которые проходят в компании ее мужа. Певица заверила своих поклонников, что тренируется ежедневно и старается поддерживать себя в отличной форме.

На опубликованных кадрах она предстала в облегающем розовом топе и серых легинсах. Примечательно, что Кристина выбрала ракурс съемки снизу вверх, что добавило динамики этому видео.

Стоит отметить, что на фоне всех изменений в жизни Кристины ее младший сын Дени Байсаров остался в Москве. Его не смогли убедить покинуть Россию вслед за матерью из-за отношений с возлюбленной.