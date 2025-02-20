Приближенные к семье Стриженных рассказали, каким был в быту умерший артист

Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет.

Церемония прощания с Олегом Стриженовым прошла 12 февраля, но на ней не присутствовала его вдова Лионелла Стриженова. Она много лет ведет закрытый образ жизни и не хотела появляться на публике, поэтому простилась с мужем заранее.

По хозяйству Стриженовым помогали две домработницы. Кроме того, каждую неделю к ним приезжали дети: сын Александр и его жена Екатерина.

Помощницы по хозяйству рассказали журналистам, что вдова очень сильно переживает утрату, ведь они жили с Олегом Александровичем душа в душу долгие годы.

В первые дни после трагедии жена Стриженова почти ничего не ела, постоянно плакала. Дети и внуки постоянно навещают ее, чтобы она не чувствовала себя одинокой.

Домработницы вспоминают, что Олег Стриженов был очень добрым человеком, с хорошим чувством юмора. Несмотря на то, что он справил 95-летие, его голова оставалась светлой до последних дней. Питался артист исключительно диетическими продуктами, сладкое не ел, чтобы не поправиться. Собственноручно составлял меню на неделю, делая акцент на мясных блюдах. Лишь по большим праздникам мог выпить бокал шампанского, а в целом вел здоровый образ жизни.

По словам помощницы Стриженовых, инсульт у Олега Александровича случился уже в больнице. 20 декабря его забрали на скорой после того, как у него поднялось давление.