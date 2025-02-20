Мачеха Ариадны жестко ответила на претензии Волочковой: Шоу одного актера

Предстоящая свадьба дочери Волочковой уже успела недалать много шума. Скандал, связанный с мероприятием, набирает обороты.

На этот раз в центре внимания оказалась жена Вдовина — Елена Николаева, которую в прессе обычно называют мачехой Ариадны. Недавно она ответила на критику со стороны балерины.

В своих интервью Волочкова не раз упоминала, что считает Елену "пиарщицей", которая использует имя ее дочери Ариадны для собственных целей и выступает против предстоящей свадьбы. Николаева, однако, отрицает все обвинения. Она заявила, что не следит за высказываниями Волочковой.

"Честно говоря, я не знаю даже, что говорила обо мне Анастасия. Я не в курсе ее заявлений и не слежу за ними. Мне кажется, что это шоу одного актера, и оно не требует комментариев", — отметила она.

По словам Елены, она не имеет никакого отношения к свадьбе Ариадны и просто желает счастья молодоженам. Она также подтвердила, что будет присутствовать на торжестве, ведь Ариадна собирается не только расписаться, но и провести венчание. "Конечно, в Москве мы тоже будем отмечать это событие", — добавила она.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Игорь Вдовин отказался присутствовать на торжестве и не собирается финансово поддерживать организацию свадьбы. Причиной столь резкой позиции Вдовина, по мнению самой Анастасии, является его нынешняя жена Елена Николаева.