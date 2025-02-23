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Суббота 22 февраля

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Актер Бикович раскрыл свой главный секрет при выборе удачного сценария

Актер Бикович раскрыл свой главный секрет при выборе удачного сценария
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Милош Бикович поделился своими принципами выбора сценариев на премьере фильма "Красный шелк".

Сербско-российский актер подчеркнул, что логика сюжета является для него первоочередным критерием. Бикович считает, что сценарий должен быть не только логичным, но и динамичным, с интересной задумкой.

"Если сценарий логичный, динамичный и хорошо написан, это уже половина успеха", — сказал он.

Актер отметил, что для него важно, чтобы история была прописана грамотно. Он понимает, что от качества сценария зависит не только его собственное выступление, но и общий успех проекта.

Милош Бикович. Фото: соцсети

"Я обращаю внимание на множество факторов, но в итоге все сводится к тому, насколько убедительно написан сюжет", — добавил артист.

При этом Милош не всегда принимает решения в одиночку. Он откровенно признался, что иногда обращается за советом к своим друзьям и коллегам, которые имеют больший опыт в киноиндустрии. "Я советуюсь с теми, кто лучше разбирается в этом. Их мнение для меня имеет большое значение", — отметил актер.

Интересно, что сценарий "Красного шелка" был переписан специально для того, чтобы уговорить Биковича принять участие в проекте. Изначально фильм создавался с учетом его участия, но актер отказался от роли до тех пор, пока не были внесены необходимые изменения в сценарий.

Шоу-бизнес в Telegram

23 февраля 2025, 00:19
Милош Бикович. Фото: соцсети
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