Актер Бикович раскрыл свой главный секрет при выборе удачного сценария

Милош Бикович поделился своими принципами выбора сценариев на премьере фильма "Красный шелк".

Сербско-российский актер подчеркнул, что логика сюжета является для него первоочередным критерием. Бикович считает, что сценарий должен быть не только логичным, но и динамичным, с интересной задумкой.

"Если сценарий логичный, динамичный и хорошо написан, это уже половина успеха", — сказал он.

Актер отметил, что для него важно, чтобы история была прописана грамотно. Он понимает, что от качества сценария зависит не только его собственное выступление, но и общий успех проекта.

"Я обращаю внимание на множество факторов, но в итоге все сводится к тому, насколько убедительно написан сюжет", — добавил артист.

При этом Милош не всегда принимает решения в одиночку. Он откровенно признался, что иногда обращается за советом к своим друзьям и коллегам, которые имеют больший опыт в киноиндустрии. "Я советуюсь с теми, кто лучше разбирается в этом. Их мнение для меня имеет большое значение", — отметил актер.

Интересно, что сценарий "Красного шелка" был переписан специально для того, чтобы уговорить Биковича принять участие в проекте. Изначально фильм создавался с учетом его участия, но актер отказался от роли до тех пор, пока не были внесены необходимые изменения в сценарий.